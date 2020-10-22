Енріке Іглесіас спантеличив фанів знімком на унітазі зі статуеткою

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас здивував знімком з туалету.
Співак опублікував в Instagram фото, де він сидить на унітазі та прикладає статуетку Billboard до обличчя.
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Крім того, дивний знімок Іглесіас ніяк не прокоментував, що лише підігріло інтерес шанувальників.
– Це хороший спосіб побути одному і отримати задоволення! – написав один з фоловерів.
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Джаред Лето похизувався сталевим пресом
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