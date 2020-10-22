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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Енріке Іглесіас спантеличив фанів знімком на унітазі зі статуеткою

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас здивував знімком з туалету.

Співак опублікував в Instagram фото, де він сидить на унітазі та прикладає статуетку Billboard до обличчя.

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Крім того, дивний знімок Іглесіас ніяк не прокоментував, що лише підігріло інтерес шанувальників.

– Це хороший спосіб побути одному і отримати задоволення! – написав один з фоловерів.

 

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Джаред Лето похизувався сталевим пресом

Американський актор та рок-музикант Джаред Лето показав відверті фото на своїй сторінці Instagram.

48-річний чоловік показав своїм шанувальникам, у якій формі перебуває його тіло, та довів, що у такому віці можна виглядати краще, ніж у 20 років.

Фото: Dreamstime

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