Кліп Реве та стогне Дніпр широкий переміг на фестивалі в Австрії

Музичний кліп Реве та стогне Дніпр широкий, який є інтегрованою частиною документального повнометражного фільму Хор Верьовки NOW режисера Володимира Шпака, отримав нагороду за найкраще музичне відео на AUSTRIAN FILMFESTIVAL 2020.

Виробництво стрічки здійснювала компанія Fresh Production Group (продюсери Юлія Чернявська та Олег Щербина) спільно з ANEBO production (режисер фільму Володимир Шпак, продюсери Олександр Ільяшенко, Михайло Самосуд), за підтримки Українського культурного фонду.

У фільмі музичну композицію Реве та стогне Дніпр широкий, на слова відомого вірша Т. Г. Шевченка, виконує Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г. Г. Верьовки.

Крім того, у 2020 році кліп уже взяв участь в Buenos Aires International Film Festival, (Аргентина), секція Best Music Video; Aab International Film Festival, (Індія), секція Music Video; Palena Film Festival, (Італія), секція Music Video; The International Festival of TV broadcasters and independent producers Simfest, (Румунія), секція VIDEO; Realtime International Film Festival, (Нігерія), секція Music film showcase.

Читайте: Життя у драмі, або чому українське кіно таке сумне

Про що фільм Хор Верьовки NOW

Документальний повнометражний музичний фільм розповідає не тільки історію всесвітньо відомого Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г. Верьовки, який має багато національних і міжнародних відзнак, а ще й розкриває синкретизм українського фольклору у сучасних музичних відеокліпах на відомі українські народні пісні, що допомагає якомога яскравіше передати чуттєву атмосферу Української етніки молодшому поколінню і не тільки.

Читайте: Спадок брехні здобув премію Найкращий трилер на фестивалі в Монреалі

Окрім документальної історії хору, у фільм вкраплені чотири сюжетно обґрунтовані народні композиції, зроблені у формі відеокліпів, що зняті в яскравих історичних та урбаністичних місцях України.

Проект був підтриманий Українським Культурним Фондом, під час конкурсу якого став лауреатом програми Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору.