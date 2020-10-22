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Оголений Джаред Лето похизувався сталевим пресом

Американський актор та рок-музикант Джаред Лето показав відверті фото на своїй сторінці Instagram.

48-річний чоловік показав своїм шанувальникам, у якій формі перебуває його тіло, та довів, що у такому віці можна виглядати краще, ніж у 20 років.

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На світлині актор показав оголений торс з рельєфним та підтягнутим пресом.

Таких результатів Джаред Лето досягнув завдяки вегетаріанству та здоровому способу життя.

 

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Happy hump day P.S. Don’t forget to vote ????

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських опублікувала відверте фото в Instagram і зізналася у прийнятті себе.

На знімку повністю оголена Каменських позує спиною до фотографа біля басейну.

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