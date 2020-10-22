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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Посеред весільного банкету: KAZKA презентувала кліп на пісню Мало

Український гурт KAZKA випустив відеокліп на пісню Мало, яку презентували ще рік тому. У новому відеоролику солістка Олександра Заріцька постала перед шанувальниками в образі нареченої.

Вона розповідає історію нещасливого кохання посеред покинутого банкетного залу.

Співачка рве квіти, лягає посеред святкового столу, блукає у порожньому приміщенні, аби показати біль нерозділеного кохання.

– Вона уявляє себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів, – написано в описі до кліпу.

Читайте: KAZKA і Kadebostany анонсували вихід спільного кліпу

Чорно-білий відеокліп від KAZKA

У серпні гурт KAZKA презентував чорно-білий відеокліп на композицію Пісня сміливих дівчат. Трек вийшов у 2019 році.

Відеоролик знімали у Дубаї, режисером виступила колишня танцівниця Саванна Сетен.

Фото: KAZKA

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