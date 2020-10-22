Асія Ахат відповіла на 33 запитання за 3 хвилин

Асія Ахат відома у всьому світі скрипалька. Вона з 5 років вчилася грі на цьому інструментів та за роки наполегливої праці стала Заслуженою артисткою України.

У програмі Ранку у великому місті Ахат відповіла на 33 запитання за три хвилини. Що нового ми дізналися про відомого музиканта, читайте далі.

Своє найкращою рисою характеру вважає доброту, між Паганіні та Вівальді обирає останнього, а псевдонім взяла, бо не подобалося ім’я Інеса.

Асія Ахат дуже любить Україну, але відзначає, що американський глядач активніше реагує на артиста і з ним легше працювати.

Співачка тричі виконувала гімн України перед боксерськими поєдинками Віталія Кличка, а новою енергією її наповнює спілкування з людьми.

Читайте: Все розмаїття настроїв жінки: Tayanna презентувала 5 відеопортретів Жіноча сила

– Як дружина мільйонера, ви б могли зовсім не працювати, а жити спокійним життям. Чому ви на це не погодилися?

– Сидіти вдома і нічого не робити це не цікаво ні мені, ні моєму чоловікові, – запевняє Асія.

Коляденко зробив п’ять відвертих зізнань