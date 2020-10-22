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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Про зміну імені, пластику і сукню за $5 тис.: інтерв’ю Асії Ахат

Асія Ахат відома у всьому світі скрипалька. Вона з 5 років вчилася грі на цьому інструментів та за роки наполегливої праці стала Заслуженою артисткою України.

У програмі Ранку у великому місті Ахат відповіла на 33 запитання за три хвилини. Що нового ми дізналися про відомого музиканта, читайте далі.

Асія Ахат відповіла на 33 запитання за 3 хвилин

Своє найкращою рисою характеру вважає доброту, між Паганіні та Вівальді обирає останнього, а псевдонім взяла, бо не подобалося ім’я Інеса.

Асія Ахат дуже любить Україну, але відзначає, що американський глядач активніше реагує на артиста і з ним легше працювати.

Співачка тричі виконувала гімн України перед боксерськими поєдинками Віталія Кличка, а новою енергією її наповнює спілкування з людьми.

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– Як дружина мільйонера, ви б могли зовсім не працювати, а жити спокійним життям. Чому ви на це не погодилися?

– Сидіти вдома і нічого не робити це не цікаво ні мені, ні моєму чоловікові, – запевняє Асія.

Коляденко зробив п’ять відвертих зізнань

Шоумен та ведучий Дмитров Коляденко розповів, що колись задумував щодо зміни орієнтації, проте любов до жінок перемогла.

Також шоумен поділився, що у стосунках з Іриною Білик він був неймовірно ревнивим, проте до побутового насилля справи не дійшли. Співак зазначив, що не довіряв, контролював, залазив у телефони.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: УНІАН

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