Вважаю, що концерти треба повернути – Kyivstoner про шоубізнес під час карантину

В Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської бізнес-премії Cabinet Boss. TOP-50. Найуспішніші і найвпливовіші українці зібралися в Fairmont Grand Hotel Kyiv. У межах заходу Факти ICTV поспілкувалися з репером та блогером Kyivstoner, колишнім учасником гурту Гриби. Він розповів про те, чим займається зараз, як знімає кліпи і чи готовий зібрати НСК Олімпійський через чотири роки.

– Під час карантину концертна індустрія трохи “просіла“. Як думаєш, коли це закінчиться?

– Вона не просто “просіла”, зараз усі дуже сумують. Мої ідеї навряд чи будуть почуті, але я вважаю, що просто потрібно робити концерти, і все. У тому форматі, який і був раніше.

– У лютому ти казав, що через чотири роки хотів би зібрати НСК Олімпійський. Які зараз шанси?

– Шанси приблизно такі ж, як і рік тому. Звичайно, думаю, що це закінчиться раніше, ніж за чотири роки. Або буде ще гірше – щось із двох.

– Чим ти займаєшся на карантині?

– Тим же, чим і раніше. Адже я не залежу від концертів. Зараз ось прийшов на захід, на який мене запросили. Ті, хто стежить за моєю творчістю, знають, що я не сиджу на місці і завжди випускаю щось нове. І вайни також. Останній кліп знімали тиждень тому. Сподіваюсь, що скоро зможете побачити.

– Під час карантину багато чого змінилося. Скільки людей зараз працюють на тебе?

– Усі ми розвиваємося. Нам навіть не потрібні продюсери, ми можемо самі себе продюсувати. Все залежить від того, який матеріал ти хочеш зробити: якщо ти створюєш щось просте, але з родзинкою, тоді тобі і не потрібна велика команда. Ти можеш зробити все сам.

– Що зараз заходить народу найбільше?

– Я не роблю те, що заходить народу. Я роблю те, що заходить мені. Якщо мені це подобається, то обов’язково знайдуться однодумці.

Фото: Afisha

Артем Куля, Юлія Бугайова