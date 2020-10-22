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Факти / Шоу-бізнес

Я був упевнений, що потраплю у пекло: Меттью Макконахі про сексуальне насильство в юності

Голлівудський актор Меттью Макконахі видав свої мемуари Greenlights (Зелені вогні), в яких розповів про сексуальне насильство в юності.

Актор написав, що його перший сексуальним досвід був у 15 років, його примусили до сексу шляхом шантажу.

Я був упевнений, що потраплю у пекло: Меттью Макконахі про сексуальне насильство в юності

– Я був упевнений, що потраплю в пекло за секс до шлюбу. Сьогодні я просто впевнений, сподіваюся, що це не так, – поділився Макконахі.

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Крім того, в 18 років артист став жертвою сексуального насильства. Він втратив свідомість у фургоні і був розбещений чоловіком. Однак Макконахі зазначив, що не відчуває себе жертвою.

Також актор розповів в мемуарах про смерть свого батька в 1992 році – він помер у віці 63 років від серцевого нападу, що трапився під час сексу.

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Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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