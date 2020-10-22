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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Юрист Євгеній Ковтуненко став учасником реаліті Холостячка

Юрист та ресторатор Євгеній Ковтуненко став третім учасником романтичного проекту Холостячка на телеканалі СТБ, прем’єра якого відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня.

За словами 36-річного Євгенія, він залишив свій бізнес, аби спробувати побудувати стосунки з Ксенією Мішиною – головною героїнею проекту.

Євгеній Ковтуненко – учасник шоу Холостячка 2020 з Мішиною

– Хочу познайомитись і більше дізнатися про Ксенію. Я спеціально не вивчав її соціальні мережі, бо лише у спілкуванні можна зрозуміти глибину людини, — прокоментував Євгеній.

У своїх соцмережах Євгеній Ковтуненко називає себе юристом на мільярд.

Окрім бізнесу та юриспруденції, він також знімався у багатьох українських телешоу.

Станом на 22 жовтня Євгеній Ковтуненко став третім оголошеним учасником реаліті Холостячка.

Першим про свою готовність завоювати серце головної героїні заявив Андрій Рибак – радіоведучий та комік.

Пізніше стало відомо, що в проекті візьме участь Олександр Еллерт – один із авторів студії Квартал 95.

Ксенія Мішина у проекті #СильнаЯ

На початку жовтня телеканал СТБ презентував новий соціальний проект #СильнаЯ, присвячений проблемі жіночої дискримінації та стереотипів.

В одній із серій Ксенія Мішина розповіла про власний досвід боротьби з несправедливістю та здобуття успіху.

Загалом проект #СильнаЯ складається з 14 інтерв’ю відомих жінок в українському суспільстві.

Фото: kov2nenko

Джерело: СТБ

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