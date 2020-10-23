Холостячка СТБ – Андрій Шатирко став учасником проекту

Уже сьогодні, 23 жовтня, відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті-шоу Холостячка.

Головна героїні – акторка театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина. Саме за її серце боротимуться 16 найдостойніших чоловіків країни.

На першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників. Одним з претендентів на серце Холостячки став 29-річний ведучий, музикант і блогер Андрій Шатирко.

– Я їду на зустріч до неї… Ми познайомилися з Ксенією за лаштунками одного з телевізійних шоу. Було як у фільмі: іде дівчина у сповільненому ефекті, волосся розвівається… Заради Ксенії я готовий бути найкращим, – коментує учасник проекту.

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Прем’єра романтичного реаліті-шоу Холостячка відбудеться о 19.00 на телеканалі СТБ.

Ксенія Мішина у проекті #СильнаЯ

На початку жовтня телеканал СТБ презентував новий соціальний проект #СильнаЯ, присвячений проблемі жіночої дискримінації та стереотипів.

В одній із серій Ксенія Мішина розповіла про власний досвід боротьби з несправедливістю та здобуття успіху.