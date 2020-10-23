Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка. За її серце будуть боротися чоловіки з різних куточків України.

Що відомо про Ксенію Мішину, читайте у нашому матеріалі.

Ксенія Мішина народилася у 1989 році у Севастополі.

У школі Мішина була пацанкою, завжди відстоювала справедливість і заступалася за слабких. Однак у 2007 році дівчина отримала звання віце-міс і приз глядацьких симпатій на конкурсі Севастопільська красуня.

Після закінчення школи, переїхала до столиці, де закінчила акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Після закінчення університету Ксенія стала акторкою Київського академічного Молодого театру.

Популярність до акторки прибула після головної ролі у мелодрамі Спокуса.

У 2019 році Мішина зіграла свою найбільш відому роль – головну антагоністку Лідію Шефер у телесеріалі Кріпосна.

Дівчині було важко грати персонажа, але завдяки професіоналізму вона змогла ідеально вжитися в роль.

У студентські роки Ксенія закохалася в одруженого чоловіка і завагітніла. Однак пара так і не одружилася. Актриса виховує сина Платона, у чому їй допомагають батьки.

У 2019 році Ксенія Мішина взяла участь у шоу Танці з зірками, у якому перемогла зі своїм партнером Євгенієм Котом.

Романтичне реаліті Холостячка на телеканалі СТБ стартує 23 жовтня о 19.00. А вже о 22.00 Ксенія Мішина вийде у прямий ефір із ведучим Григорієм Решетником.

Шанувальники проекту зможуть поставити запитання Ксенії Мішиній у коментарях і обговорити наступні випуски Холостячки.