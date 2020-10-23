Холостячка в Instagram: Мішина запускає прямі ефіри з Решетником

Головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина запускає прямі ефіри в Instagram з ведучим Григорієм Решетником.

Романтичне реаліті Холостячка на телеканалі СТБ стартує у п’ятницю, 23 жовтня, о 19.00, а перша Instagram-трансляція йтиме з 22.00 до 22.45.

Шанувальники проекту зможуть поспілкуватися між собою, задати запитання Ксенії Мішиній в коментарях та обговорити наступні серії шоу Холостячка.

Прямі ефіри Холостячки з Григорієм Решетником відбуватимуться на сторінці holostyakstb в Instagram.

Телеведучий поділився своїми емоціями щодо запуску трансляцій з Ксенією Мішиною: за його словами, на прямі ефіри будуть приходити герої шоу, а також українські зірки.

Зйомки реаліті-шоу Холостячка

У серпні стало відомо про старт зйомок реаліті Холостячка, головною героїнею якого стала актриса Ксенія Мішина.

Шанувальникам Ксенія запам’яталася головною роллю у серіалі Кріпосна.

За час зйомок Холостячка дала декілька інтерв’ю, в яких ділилася своїми враженнями від проекту і розповідала про те, як проходять перші вечірки.

Також свої думки озвучували й учасники шоу, які прийшли позмагатися за серце головної героїні.

Усі вони звертали увагу неймовірно красиві очі Ксенії, її жіночність, світогляд і харизму.