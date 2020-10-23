Холостячка в Instagram: Мішина запускає прямі ефіри з Решетником

Головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина запускає прямі ефіри в Instagram з ведучим Григорієм Решетником.
Романтичне реаліті Холостячка на телеканалі СТБ стартує у п’ятницю, 23 жовтня, о 19.00, а перша Instagram-трансляція йтиме з 22.00 до 22.45.
Шанувальники проекту зможуть поспілкуватися між собою, задати запитання Ксенії Мішиній в коментарях та обговорити наступні серії шоу Холостячка.
Прямі ефіри Холостячки з Григорієм Решетником відбуватимуться на сторінці holostyakstb в Instagram.
Телеведучий поділився своїми емоціями щодо запуску трансляцій з Ксенією Мішиною: за його словами, на прямі ефіри будуть приходити герої шоу, а також українські зірки.
Зйомки реаліті-шоу Холостячка
У серпні стало відомо про старт зйомок реаліті Холостячка, головною героїнею якого стала актриса Ксенія Мішина.
Шанувальникам Ксенія запам’яталася головною роллю у серіалі Кріпосна.
За час зйомок Холостячка дала декілька інтерв’ю, в яких ділилася своїми враженнями від проекту і розповідала про те, як проходять перші вечірки.
Також свої думки озвучували й учасники шоу, які прийшли позмагатися за серце головної героїні.
Усі вони звертали увагу неймовірно красиві очі Ксенії, її жіночність, світогляд і харизму.