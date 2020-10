Популярна американська співачка Аріана Гранде випустила відео на свою нову пісню Positions. Трек – титульний сингл з нового альбому Гранде, який вийде 30 жовтня.

Режисером кліпу став Дейв Меєрсон. За кілька годиною він вже набрав майже 500 млн переглядів і 90 тис. коментарів.

У кліпі Гранде фігурує як президент, і показує, як вона проводить прес-конференції, обговорює рішення в Овальному кабінеті, вигулює своїх собак на території Білого дому і багато іншого.

В одній зі сцен співачка покладає медаль на працівника USPS.

Користувачі YouTube вкотре відмічають у коментарях, який неймовірний вигляд має Аріана Гранде.

Лана Дель Рей презентувала новий кліп

Американська співачка Лана Дель Рей вперше за останній рік випустила новий кліп на пісню Let Me Love You Like A Woman.

Кліп знімався на плівку і айфон Лани під час карантину в Малібу: також на відео з’являються близькі друзі і сім’я співачки.