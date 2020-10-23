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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Rayon: Аlyona Alyona та Fatbelly випустили спільний кліп

Популярна українська реперка Аlyona Alyona випустила кліп на пісню Rayon. Трек записаний у дуеті з музикантом Fatbelly.

Головна тема нової пісні – рідний район, у якому ти знаєш ледь не кожну піщинку.

– В мене була демка карантинна, вона сподобалася Жені і він написав крутий куплет і свій варіант приспіву. Хочеться, щоб це качало наші рідні райони, – написала Аlyona Alyona в описі під відео.

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Глядачі залишають під кліпом схвальні коментарів та кажуть, що не очікували такого дуету.

У вересні реперка Alyona Alyona потрапила до переліку номінантів премії Європейського Союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

За нагороду змагаються 16 європейських музикантів.

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня на фестивалі Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронінгені в Нідерландах.

Переможець отримає €10 тис. на розвиток своєї кар’єри.

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