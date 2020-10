Американський співак The Weeknd представив кліп на пісню Too Late з останнього альбому After Hours.

Це відео є продовження історії з попереднього ролика артиста – In Your Eyes. Кліп закінчився тим, що The Weeknd залишився без голови.

За сюжетом нового відео Too Late, дві дівчини знаходять ту саму голову на дорозі і забирають до себе в маєток.

Після низки відвертих маніпуляцій з головою The Weeknd, дівчата намагаються пришити її до чужого тіла. А закінчаться ролик сексом вже з оновленим The Weeknd.

Однак віжуал кліпу для багатьох видасться знайомим, адже виглядає відео, як реверанс на гучні знімки в Vogue Italia в 2005 році від фотографа Стівена Майзеля. Фотосет називався Makeover Madness.

After Hours – The Weeknd