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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Секс, кров і смерть: The Weeknd показав кліп на пісню Too Late

Американський співак The Weeknd представив кліп на пісню Too Late з останнього альбому After Hours.

Це відео є продовження історії з попереднього ролика артиста – In Your Eyes. Кліп закінчився тим, що The Weeknd залишився без голови.

За сюжетом нового відео Too Late, дві дівчини знаходять ту саму голову на дорозі і забирають до себе в маєток.

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Після низки відвертих маніпуляцій з головою The Weeknd, дівчата намагаються пришити її до чужого тіла. А закінчаться ролик сексом вже з оновленим The Weeknd.

Однак віжуал кліпу для багатьох видасться знайомим, адже виглядає відео, як реверанс на гучні знімки в Vogue Italia в 2005 році від фотографа Стівена Майзеля. Фотосет називався Makeover Madness.

After Hours – The Weeknd

20 березня The Weeknd презентував новий альбом After Hours, до якого увійшли 14 пісень.

Серед них – Blinding Lights, Heartless і After Hours, представлені раніше.

Свій альбом канадський співак присвятив однойменному фільму Мартіна Скорсезе 1985 року Після роботи.

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