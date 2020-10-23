Американський співак The Weeknd представив кліп на пісню Too Late з останнього альбому After Hours.
Це відео є продовження історії з попереднього ролика артиста – In Your Eyes. Кліп закінчився тим, що The Weeknd залишився без голови.
За сюжетом нового відео Too Late, дві дівчини знаходять ту саму голову на дорозі і забирають до себе в маєток.
Читайте: Positions: Аріана Гранде випустила новий кліп, де стала президентом
Після низки відвертих маніпуляцій з головою The Weeknd, дівчата намагаються пришити її до чужого тіла. А закінчаться ролик сексом вже з оновленим The Weeknd.
Однак віжуал кліпу для багатьох видасться знайомим, адже виглядає відео, як реверанс на гучні знімки в Vogue Italia в 2005 році від фотографа Стівена Майзеля. Фотосет називався Makeover Madness.
After Hours – The Weeknd
20 березня The Weeknd презентував новий альбом After Hours, до якого увійшли 14 пісень.
Серед них – Blinding Lights, Heartless і After Hours, представлені раніше.
Свій альбом канадський співак присвятив однойменному фільму Мартіна Скорсезе 1985 року Після роботи.