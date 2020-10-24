Шоу Холостячка 2020 на СТБ: як пройшов перший випуск (ФОТО)

На телеканалі СТБ стартувало довгоочікуване шоу Холостячка з Ксенією Мішиною.

На першій вечірці учасники намагалися вразити головну героїню реаліті, аби отримати заповітну бутоньєрку.

Проте без казусів не обійшлося. Якщо хтось довго готувався до побачення, то дехто приїхав навіть без ромашки в руках.

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Першим вражати взявся юрист Євген Ковтуненко. Він подарував 101 троянду Ксенії. Подарунок неабияк вразив дівчину.

Гуморист Олександр Еллерт привіз у подарунок кулон, який зробив власними руками.

Андрій Рибак використав першу зустріч, аби вибачитися. Свого часу він невдало пожартував про актрису, тому отримав бан у соцмережі. Однак чоловік настільки вразив Ксінію, що вона не лише його пробачила, а й вручила бутоньєрку першого враження.

Наймолодший учасник Ігор влаштував швидку вечерю для холостячки. Вражати він зібрався стравами з м’яса, проте не вийшло, адже Мішина – вегетаріанка.































































М’ясо для вегетаріанки та ручна робота: як минув перший випуск Холостячки / 16 фотографий

Романтичне реаліті Холостячка на телеканалі СТБ стартувало 23 жовтня о 19.00.

По пятницях о 22.00 Ксенія Мішина виходитиме у прямі ефіри з ведучим Григорієм Решетником.

Шанувальники проекту зможуть поставити запитання Ксенії Мішиній у коментарях та обговорити наступні випуски Холостячки.

Фото: СТБ