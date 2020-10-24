Холостячка Ксенія Мішина розповіла про чоловіків, сина та Крим

Вперше на телеканалі СТБ вийшло шоу Холостячка, де не чоловік, а жінка обиратиме собі другу половинку.

Героїнею у цьому сезоні стала відома акторка Ксенія Мішина, яка зіграла головну роль у популярному серіалі Кріпосна.

23 жовтня на екранах з’явився перший випуск. Протягом сезону десяток чоловіків боротимуться за серце однієї жінки, а поки що пропонуємо вам ексклюзивне інтерв’ю Ксенії для Фактів ICTV.

— Які риси характеру у чоловікові для вас принципово важливі?

Мене часто запитують, яким він повинен бути. У мене також є свої пріоритети у виборі чоловіка. Я бачу його відповідальним, серйозним, орієнтованим на сім’ю.

Він повинен розуміти, що стосунки – це велика робота двох людей, однак насамперед потрібно відчути, що нам комфортно удвох.

— Що у зовнішності чоловіків вас приваблює?

Від зовнішнього вигляду нічого не залежить. У мене немає конкретного типажу, який мені подобається. Я прислухаюся до себе, своїх відчуттів та емоцій. Просто важливо відчути, що це дійсно твоя людина.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Oct 22, 2019 at 11:58am PDT

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Ксенія каже, що не терпить, коли чоловіки обманюють чи дозволяють собі принижувати інших людей фізично або морально. Також акторка не любить боягузливих чоловіків, однак не шукає “кіногероя”, а просто достойного чоловіка.

На запитання, чи важливий для неї фінансовий достаток чоловіка, вона відповідає, що це вагомий фактор, оскільки ми живемо у матеріальному світі.

– Але бувають різні періоди в житті і мені найважливіше побачити чітке прагнення та перспективу у людині не залежно від сфери роботи, – наголосила Мішина.

Відомо, що в акторки є син Платон. Хлопчику виповнилося вісім років. Він уже давно звик до публічності мами і навіть знає про новий проект, у якому вона буде головною героїнею.

– Про нюанси проекту я не розповідала синові, але в цьому і немає потреби, – каже Ксенія.

Обираючи чоловіка Ксенія приділятиме особливу увагу тому, як учасники проекту спілкуються з її сином.

– Це дуже важливий момент, оскільки Платон – це частина мене. Я ніколи не буду з чоловіком, який нехтуватиме спілкуванням з моїм сином, – наголосила Холостячка.

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Ксенія Мішина родом з Криму і там живуть її батьки. За можливості акторка приїжджає до батьків у гості. Каже, що вони із зацікавленням поставилися до її рішення стати Холостячкою, а от друзі із захопленням чекають на початок шоу.

Не зважаючи на щільні зйомки у проекті, Ксенія не ставить на паузу свою акторську кар’єру.

– Телеканал СТБ розуміє специфіку моєї роботи, тому ми одразу домовились, що я продовжу зйомки у проектах, які були заплановані заздалегідь.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Dec 14, 2019 at 9:42am PST

На запитання, чому Ксенія наважилася на цей проект, відповідає коротко:

– А чому б ні? Я сприймаю цей проект як частину свого життя, свого шляху.

Акторка рада, що ім’я Холостячки оголосили заздалегідь – це дозволить чоловікам вивчити біографію дівчини і вирішити для себе, чи вони могли б бути разом.

— А якщо ви не знайдете свого чоловіка на проекті, що далі?

Далі другий сезон – Холостячка-2 (сміється).

Популярною актриса стала після головної ролі в мелодрамі Спокуса. У 2019 Мішина зіграла свою найвідомішу роль – головну антагоністку Лідію Шефер в телесеріалі Кріпосна.

Як пройшов перший випуск шоу Холостячка

23 жовтня відбулася прем’єра романтичного шоу Холостячка. Протягом першого випуску кожен чоловік намагався по-своєму вразити Ксенію Мішину.

Один з учасників Євген Ковтуненко подарував їй букет зі 101 троянди, а Олександр Еллерт власноруч виготовив кулон.

Однак бутоньєрка першого враження дісталася гумористу Андрію Рибаку.

Фото: СТБ