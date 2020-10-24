Звуки карантину: TVORCHI про роботу під час ізоляції

В Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS.TOP – 50. Найуспішніші українці зібралися в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Гурт TVORCHI, заснований саунд продюсером Андрієм Гуцуляком і вокалістом Джеффрі Кенні, розповів Фактам ICTV про те, як карантин вплинув на музичну індустрію.

– З впровадженням карантину концертна програма дещо змінилася. Чи даєте ви зараз концерти та як це виглядає?

– Андрій: Спочатку ми були на ізоляції. Концерти переносилися, а тур по Україні скасувався, але з пом‘якшеннями нас почали запрошувати на різні події: приватні та публічні. Тому концертна програма потрохи встає з колін. З перших місяців карантину ми адаптувалися до умов, але сподіваємося на покращення.

– Як музична культура змінилася в умовах карантину?

– Андрій: За період карантину ми написали новий альбом. Ми готували його раніше, але на карантині з‘явився час його закінчити. Ми його презентували 25 вересня: називається 13 хвилин і зараз його можна послухати на всіх платформах. Я вважаю, що карантин – це час, коли ми маємо змогу покреативити.

– Які найоригінальніші ідеї з‘являлися у вас в умовах карантину?

– Андрій: Звуки карантину: виникла ідея записати звуки, які оточують нас щодня. З цього ми зробили невеликий джингл і випустили його у світ, закликаючи людей залишатися вдома.

– Джеффрі, а як зараз твоя українська?

– Джеффрі: Набагато краще! (Посміхається). Я практикую її, слухаючи людей. Наприклад, з Андрієм ми доволі близькі, тому часто він вчить мене української мови. Думаю, що досить скоро я зможу вільно розмовляти.

– Ти розповідав, що була частина пісні, де ти повинен був нашвидку розмовляти українською і в тебе виникали проблеми…

– Джеффрі: Насправді, в усіх частинах пісні! Коли ми записували перший трек українською, то було багато складних слів для мене. Наші друзі допомагали мені з ними. Напевно, для цього потрібен час.

– Ти порівнював колись музичну індустрію в Україні з тією, що у тебе на батьківщині?

– Джеффрі: Вони дуже відрізняються! Якщо говорити про Нігерію, то людям дуже складно щось змінювати. В Україні навпаки: люди більш відкриті до чогось нового, до експериментів.

Фото: СТБ

Артем Куля, Юлія Бугайова