На СТБ відбулася прем’єра шоу Холостячка з Ксенією Мішиною – актрисою, зіркою серіалу Кріпосна.

За серце холостячки прийшли поборотися 16 учасників, проте після першої зустрічі четверо чоловіків попрощалися з цією мрією, так і не отримавши від Ксенії бутоньєрку.

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Учасники шоу Холостячка:

Андрій Рибак (29 років) – гуморист, ведучий. Андрій вже 11 років займається творчістю – пише скетчі та сценарії для гумористичних проектів. Сергій Кирієнко (29 років) – працює в IT-сфері, займається СЕО-просуванням. Також активно займається своїми соцмережами, в яких надихає своїх фоловерів на звершення. Євген Ковтуненко (36 років) – власник юридичної компанії, співвласник ресторану FILETTO. Ігор Бабко (23 роки) – власник аутсорсингового агентства, займається розробкою веб-сайтів. Костянтин Скрипачук (40 років) – фотограф, власник фотостудії, учасник міжнародних виставок. Робив репортажі для місій ОБСЄ та ЄС в Україні. Андрій Шатирко (28 років) – підприємець. Займається продюсуванням блогерів в Instagram, TikTok та в інших соцмережах. Кілька років працював ведучим бекстейджа на шоу Танці з зірками. Олексій Тригубенко (31 рік) – власник фірми, яка здає водіям таксі авто в оренду. Ілля Рибальченко (33 роки) – бізнесмен, співвласник великої автомийки. Був одружений. Володимир Оксамитний (29 років) – фотограф. Раніше мав фотостудію у Вінниці, а зараз хочеться відкрити студію у Києві. Артем Шепель (29 років) – професійний спортсмен. Назар Дзивульський (30 років) – раніше володів мережею магазинів оптово-роздрібної торгівлі, бізнес-журналом і тренажерним залом у Тернополі. Вивчився на моушен-дизайнера і розвивається у цьому напрямку. У Назара є 6-річний син Платон. Олександр Еллерт (33 роки) – автор студії Квартал 95, ведучий. Був одружений, має доньку Елю.

Шоу Холостячка на СТБ

24 жовтня на телеканалі СТБ стартувало довгоочікуване шоу Холостячка з Ксенією Мішиною. На першій вечірці учасники намагалися вразити головну героїню реаліті, аби отримати заповітну бутоньєрку.

Проте без казусів не обійшлося. Якщо хтось довго готувався до побачення, то дехто приїхав навіть без ромашки в руках.