Учасники шоу Холостячка 2020 – біографії

На телеканалі СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті Холостячка. Головною героїнею стала чудова актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина. За її серце боротимуться 12 учасників.

Факти ICTV підготували біографії чоловіків, які беруть участь у проекті Холостячка.

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Андрій Рибак – 29-річний ведучий заходів, радіоведучий програми Порадомойшоу. Брав участь в різних гумористичних проектах. Вже 11 років пише скетчі і сценарії гумористичних проектів.

У Андрія було кілька серйозних стосунків. Після того, як перша дівчина його кинула, він дізнався про її зради. Тоді сильно зневірився в жінках і вирішив, що буде цинічно ставитися до всіх. Зустрічався з різними дівчатами, часто з гумористичної тусовки. Однак сподівається все ще зустріти своє справжнє кохання.

Назар Дзівульскій – 30-річний моушен-дизайнер. У Назара був свій бізнес. Мережа магазинів оптово-роздрібної торгівлі, свій бізнес-журнал і тренажерний зал в Тернополі.

Від перших серйозних стосунків у Назара є шестирічний син Платон. Про вагітність дівчини він дізнався вже після розриву з нею. На колишній дружині Назар одружився через три місяці після знайомства. На підґрунті її патологічних ревнощів вони розлучилися.

Олексій Тригубенко – 31-річний бізнесмен. Близько 3,5 років тому разом з другом заснував власну компанію, яка здає водіям таксі авто в оренду. Спочатку в Олексія було всього дві машини, а зараз в його автопарку їх вже 140. Чоловік жив із дівчиною сім років. Небажання мати дітей змусило його залислитися про перспективу відносин, тому він порвав з колишньою.

Євген Ковтуненко – 36-річний власник юридичної компанії, яка входить в топ 50 кращих юридичних компаній України. Співвласник ресторану FILETTO в Києві, а також бренд-шеф свого закладу.

З дівчиною, з якою були серйозні стосунки, спільно розвивав бізнес-ресторан. Через 6 років відносин готувався зробити їй пропозицію. Але так і не одружилися. Розлучилися, бо всі робочі моменти, пов’язані з рестораном, переносилися на особисті стосунки.

Олександр Еллерт – 33-річний автор жартів в студії Квартал 95, ведучий. У студентські роки Олександр познайомився зі своєю першою дружиною. У шлюбі народилася дочка Еля. Однак через два роки сім’я розпалася. У подружжя були різні погляди на життя.

Через сім років після першого шлюбу Олександр одружився вдруге на дівчині із загальної компанії. Однак прожили вони недовго, бо зрозуміли, що дружити у них виходило краще, ніж будувати сім’ю.

Костянтин Скріпачук – 40-річний професійний фотограф. Має власну фотостудію. Робив репортажі для місій ОБСЄ і ЄС в Україні. Постійний учасник міжнародних виставок.

Тричі був в серйозних відносинах. Двічі одружений. З першою дружиною зустрічалися зі школи. Жили разом 11 років, але розлучилися через те, що стосунки ніяк не розвивалися. Дівчина не хотіла дітей, а для Костянтина мати справжню, повну сім’ю – головна мета в житті.

Артем Шепель – 29-річний професійний спортсмен. Батьки відвели Артема на секцію по тхеквондо в п’ять років. З тих пір він не пропускав жодного тренування. Артем майстер спорту та багаторазовий чемпіон світу. Дворазовий чемпіон світу з ММА (змішані єдиноборства).

Найсерйозніші відносини тривали п’ять років. Про цю дівчину досі згадує з посмішкою. Каже, що вона як ніхто інший його розуміла і завжди підтримувала. Розлучилися з його ініціативи.

Андрій Шатирко – 28-річний підприємець. Просуває людей і їх творчість в Instagram, TikTok та інших соцмережах. Кілька років працює ведучим бекстейджа в проектах Танці з зірками та Голос країни.

Серйозними називає ті відносини, які тривають довше дев’ять місяців. Коли Андій закохується, йому зносить дах. У його житті були серйозні стосунки. Двічі робив дівчам пропозицію.

Сергій Кирієнко – 29-річний IT-спеціаліст, займається СЕО-просуванням. Двічі були серйозні стосунки. Перші – в 23 роки, вони з дівчиною були з однієї компанії. Розбіжності почалися десь на третьому році відносин, коли погляди на всі дрібниці раптом стали розходитися. Другі серйозні стосунки у Сергія тривали два роки.

Володимир Оксамитний – 29-річний фотограф. У Вінниці відкрив фотостудію на 100 кв. м. Два роки тому переїхав до Києва, де також створює фотостудію. Чоловік мав багато зйомок в Італії, Іспанії.

У шкільні роки був сильно і закоханий, про що пошкодував. Нині Володимир вважає, що у нього є бажання створити сім’ю. Він не бачить поруч з собою бізнес-леді, але вірить в хімію із творчою дівчиною.

Ігор Бабко – 23-річний власник аутсорсингового агентства, займається розробкою веб-сайтів. Двічі були серйозні стосунки. Перші – підліткова закоханість. Тривали близько року, але, коли переїхав жити до Чехії, зрозумів, що відносини на відстані – це занадто важко.

Другі стосунки тривали 3,5 роки. Ця дівчина точно не відповідала його ідеалу, але з нею було цікаво. Але через деякий час Ігор став все більше помічати, що у них різні погляди на життя.

Ілля Рибальченко – 33-річний бізнесмен. Почалося все 8 років тому, коли було популярно відкривати експрес-перукарні. Через кілька місяців вкладені гроші окупилися, а кабінка для експрес-стрижки перетворилася на справжній салон краси з непоганим доходом.

Згодом він продав перукарню і почав робити бізнес під ключ. Зараз він також співвласник великої автомийки. Ілля був одружений. Каже, що по-справжньому закохувався лише одного разу.

Ксенія Мішина шукає кохання: відбулась прем’єра реаліті

23 жовтня відбулася прем’єра проекту Холостячка. За результатами першої серії проект покинуло четверо чоловіків. Всього змагатися за серце Ксенії Мішиної прийшло 16 учасників.

Холостячку можна подивитися на каналі СТБ. Серії виходять щоп’ятниці о 19.00.