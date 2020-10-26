Нателла Крапівіна прокоментувала стосунки Лободи та Ліндеманна

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна прокоментувала чутки про романтичні стосунки співачки з Тіллем Ліндеманном.

Крапівіна прямо не відповіла, але запевнила, що це не вигадана історія і до піару ніякого стосунку не має.

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– Я не вважаю це продюсерською історією. Це взагалі пов’язано з особистим життям мого артиста, і я його не коментую. Абсолютно ніякого продюсерського задуму в цьому не було. Це взагалі не моя історія, я в неї не занурююся, – заявила Крапівіна.

Також вона додала, що, як продюсер, вона проти якихось альянсів і штучних пар.

Роман Лободи з Ліндеманном

Перші чутки про стосунки Світлани Лободи з Тіллем Ліндеманном виникли в 2017 році після фестивалю Жара. Там пару вперше помітили разом.

Однак сама Лобода неодноразово заперечувала повідомлення ЗМІ про стосунки з Тіллем.

Однак у 2018 році Світлана назвала свою новонароджену дочку Тільдою ​​і відмовилася розкривати особистість батька.

Коли Лобода потрапила до лікарні та перенесла операцію, то саме Ліндеманн забирав її звідти.

У 2019 році співачка також знялася у кліпі гурту Lindemann, в якій задіяний Ліндеманн.