Netflix опублікував перший тизер четвертого сезону серіалу Моторошні пригоди Сабріни. До слова цей сезон, в якому вісім епізодів, станемо фінальним для серіалу.
Серіал з’явиться на стрімінговом сервісі напередодні Нового року – 31 грудня.
У трейлері творці показали моменти з попередніх сезонів і динамічні сцени з майбутнього.
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Рімейк серіалу про маленьку відьму Сабріну з’явився на Netfliх у жовтні 2018 року.
Головні ролі виконали Кірнан Шипка, Росс Лінч, Чанс Пердомо, Джаз Сінклер.
Трейлер фільму Манк Девіда Фінчера
Розширений трейлер фільму Манк режисера Девіда Фінчера, прем’єра якого запланована на 4 грудня 2020 року на Netflix, з’явився у мережі.
Біографічна кінострічка розповість аудиторії історію голлівудського сценариста Германа Манкевича і його роботи над легендарним фільмом Громадянин Кейн, який вийшов у 1941 році.