Netflix опублікував перший тизер четвертого сезону серіалу Моторошні пригоди Сабріни. До слова цей сезон, в якому вісім епізодів, станемо фінальним для серіалу.

Серіал з’явиться на стрімінговом сервісі напередодні Нового року – 31 грудня.

У трейлері творці показали моменти з попередніх сезонів і динамічні сцени з майбутнього.

Читайте: Прем’єри осені 2020 на Netflix: що подивитися

Рімейк серіалу про маленьку відьму Сабріну з’явився на Netfliх у жовтні 2018 року.

Головні ролі виконали Кірнан Шипка, Росс Лінч, Чанс Пердомо, Джаз Сінклер.

Трейлер фільму Манк Девіда Фінчера