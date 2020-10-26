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Моторошні пригоди Сабріни: перший трейлер 4 сезону та дата виходу

Netflix опублікував перший тизер четвертого сезону серіалу Моторошні пригоди Сабріни. До слова цей сезон, в якому вісім епізодів, станемо фінальним для серіалу.

Серіал з’явиться на стрімінговом сервісі напередодні Нового року – 31 грудня.

У трейлері творці показали моменти з попередніх сезонів і динамічні сцени з майбутнього.

Читайте:  Прем’єри осені 2020 на Netflix: що подивитися

Рімейк серіалу про маленьку відьму Сабріну з’явився на Netfliх у жовтні 2018 року.

Головні ролі виконали Кірнан Шипка, Росс Лінч, Чанс Пердомо, Джаз Сінклер.

Трейлер фільму Манк Девіда Фінчера

Розширений трейлер фільму Манк режисера Девіда Фінчера, прем’єра якого запланована на 4 грудня 2020 року на Netflix, з’явився у мережі.

Біографічна кінострічка розповість аудиторії історію голлівудського сценариста Германа Манкевича і його роботи над легендарним фільмом Громадянин Кейн, який вийшов у 1941 році.

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