Топ-модель Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність і показала кругленький живіт.
29-річна модель та її чоловік Себаст’ян Бір-Макклард очікують народження первістка.
Кругленький вагітний живіт Емілі Ратаковскі показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.
Однак модель не поспішає дізнаватися стать майбутньої дитини.
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I’ll cherish this video as long as I live. Link in bio to watch. @voguemagazine Thank you to my brilliant and very generous friend @lenadunham for her vision and commitment to directing this. I’m so grateful. And thank you to my other wonderful friend @eccopn for his music and to @dschneids for her editing! You all made this the most special. Written and filmed by me. Shot at home.