Топ-модель Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність і показала кругленький живіт.

29-річна модель та її чоловік Себаст’ян Бір-Макклард очікують народження первістка.

Кругленький вагітний живіт Емілі Ратаковскі показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.

Однак модель не поспішає дізнаватися стать майбутньої дитини.