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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Оголена Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність

Топ-модель Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність і показала кругленький живіт.

29-річна модель та її чоловік Себаст’ян Бір-Макклард очікують народження первістка.

Кругленький вагітний живіт Емілі Ратаковскі показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.

Однак модель не поспішає дізнаватися стать майбутньої дитини.

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