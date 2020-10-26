Дмитро Стужук: дружина Софія не розповіла дітям про смерть батька

Блогер Софія Стужук, яка десять днів тому втратила чоловіка Дмитра Стужука, тримає у таємниці від дітей смерть їхнього батька.

В Instagram-stories Софія зізналася, що нічого не говорила, аби не травмувати доньок та сина.

– Малюкам я ще нічого не говорила. Вони поки жодного разу не питали, чесно кажучи. І на моє щастя, тому що боюся уявити, як це буде. Але добре, що вони хоч маленькі. Лола ще не в змозі це зрозуміти, а Давидові буду пояснювати. У моїх планах розповісти йому, коли він запитає. Це дуже боляче, але обманювати і приховувати я не збираюся, – повідомила блогер.

Instagram-акаунт Софії Стужук має понад 5 млн підписників, і вже понад тиждень прихильники залишають слова підтримки та співчуття у коментарях під спільними фото екс-подружжя.

Софія та Стужук мали трьох спільних дітей – син Давид і дві доньки: Лола та Олівія. На початку 2020 року пара повідомила про розрив стосунків, але продовжували займатися вихованням дітей.

Софія Стужук продовжує вести свою сторінку і запевняє, що зможе справитися з почуттями та переживаннями, які нахлинули на неї після смерті Дмитра.

16 жовтня український блогер Дмитро Стужук помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Останні дні свого життя Дмитро провів у реанімації. Він пережив клінічну смерть і перебував у вкрай важкому стані.

У день смерті Софія Стужук написала на своїй сторінці, що серце її чоловіка не витримало.

Джерело: sofia_stuzhuk

Фото: sofia_stuzhuk