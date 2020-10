Австралійський гурт AC/DC, який на сцені вже 47 років, вперше з 2014 року презентував новий кліп на трек Shot In the Dark. Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up.

До слова, це перший сингл після повернення вокаліста Браяна Джонсона, якого звільнили з гурту у 2016 році через втрату слуху.

Прем’єра альбому очікується 13 листопада.

Лана Дель Рей презентувала новий кліп

Американська співачка Лана Дель Рей вперше за останній рік випустила новий кліп на пісню Let Me Love You Like A Woman.

Кліп знімався на плівку та iPhone Лани під час карантину в Малібу.