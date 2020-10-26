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Євробачення-2021: організатори назвали список країн-учасниць

У пісенному конкурсі Євробачення 2021 візьме участь 41 країна. Про це йдеться на сайті організації.

Склад країн залишився незмінним з 2020 року. Організатори продовжують роботу над можливими сценаріями проведення змагання, підтримуючи діалог з усіма учасниками.

– Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які беруть участь, за те, що вони допомогли нам повернути Євробачення в 2021 році, – зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.

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З 41 країни-учасниці 35 змагатимуться у двох півфіналах, потім по 10 з них приєднаються до Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії у Гранд-фіналі.

Які країни візьмуть участь в конкурсі: 

  • Албанія
  • Вірменія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Білорусь
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чеська Республіка
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Грузія
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Україна
  • Сполучене Королівство

Євробачення-2021: організатори назвали список країн-учасниць

Євробачення 2021

Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди). Місто повинно було прийняти конкурс у 2020 році, але захід скасували через епідемію коронавірусу.

Півфінали пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18 та 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.

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