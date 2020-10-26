Євробачення-2021: організатори назвали список країн-учасниць

У пісенному конкурсі Євробачення 2021 візьме участь 41 країна. Про це йдеться на сайті організації.

Склад країн залишився незмінним з 2020 року. Організатори продовжують роботу над можливими сценаріями проведення змагання, підтримуючи діалог з усіма учасниками.

– Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які беруть участь, за те, що вони допомогли нам повернути Євробачення в 2021 році, – зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.

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З 41 країни-учасниці 35 змагатимуться у двох півфіналах, потім по 10 з них приєднаються до Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії у Гранд-фіналі.

Які країни візьмуть участь в конкурсі:

Албанія

Вірменія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Білорусь

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чеська Республіка

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Грузія

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Сполучене Королівство

Євробачення 2021

Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди). Місто повинно було прийняти конкурс у 2020 році, але захід скасували через епідемію коронавірусу.

Півфінали пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18 та 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.