Євробачення-2021: організатори назвали список країн-учасниць

У пісенному конкурсі Євробачення 2021 візьме участь 41 країна. Про це йдеться на сайті організації.
Склад країн залишився незмінним з 2020 року. Організатори продовжують роботу над можливими сценаріями проведення змагання, підтримуючи діалог з усіма учасниками.
– Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які беруть участь, за те, що вони допомогли нам повернути Євробачення в 2021 році, – зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.
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З 41 країни-учасниці 35 змагатимуться у двох півфіналах, потім по 10 з них приєднаються до Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії у Гранд-фіналі.
Які країни візьмуть участь в конкурсі:
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Білорусь
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чеська Республіка
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Грузія
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Сполучене Королівство
Євробачення 2021
Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди). Місто повинно було прийняти конкурс у 2020 році, але захід скасували через епідемію коронавірусу.
Півфінали пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18 та 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.