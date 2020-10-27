Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі та його кохана Шерон Фонсека стали батьками.
У пари вранці 27 жовтня народилася дівчинка.
Батьки показали перше фото дитини, а також розповіли, як назвали донечку. Дівчинку звуть Блу Єрусалима.
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Шанувальники вітали у коментарях батьків та бажали щастя парі, а також їхній новонародженій дитині. Крім того, їм сподобалося незвичне ім’я дівчинки.
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She is with us… Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu Jerusalema Vacchi, was born. Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives. Gianluca & Sharon Ya esta con nosotros… Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios esta sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon @sharfonseca #gvlifestyle
Життя Ваккі
Італієць Джанлука Ваккі відомий скандальними ситуаціями та курйозними випадками.
Наприклад, він опублікував фото, де був зображений у сукні. Цей знімок набрав сотні тисяч лайків. Однак шанувальники розкритикували образ чоловіка, назвавши його занадто жіночним. Детальніше про життя Джанлуки Ваккі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Gianluca Vacchi