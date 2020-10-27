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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Джанлука Ваккі і Шерон Фонсека показали фото доньки

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі та його кохана Шерон Фонсека стали батьками.

У пари вранці 27 жовтня народилася дівчинка.

Батьки показали перше фото дитини, а також розповіли, як назвали донечку. Дівчинку звуть Блу Єрусалима.

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Шанувальники вітали у коментарях батьків та бажали щастя парі, а також їхній новонародженій дитині. Крім того, їм сподобалося незвичне ім’я дівчинки.

Життя Ваккі

Італієць Джанлука Ваккі відомий скандальними ситуаціями та курйозними випадками.

Наприклад, він опублікував фото, де був зображений у сукні. Цей знімок набрав сотні тисяч лайків. Однак шанувальники розкритикували образ чоловіка, назвавши його занадто жіночним. Детальніше про життя Джанлуки Ваккі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gianluca Vacchi

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