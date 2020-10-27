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Петросяна госпіталізували з підозрою на коронавірус – ЗМІ

Російського артиста Євгена Петросяна госпіталізували в одну з московських лікарень з попереднім діагнозом коронавірус.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що 75-річного артиста забрали з квартири на швидкій. Почувається він задовільно. Вже більше доби приймає коронавір.

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Нещодавно, 16 вересня, Євген Петросян відсвяткував свій 75-й день народження. У цей день гуморист вперше показав фото маленького сина від Тетяни Брухунової.

Відомо, що хлопчика назвали Ваганом. У коментарях користувачі відзначили, що малюк дуже схожий на маму.

Евген Петросян і Тетяна Брухунова стали батьками ще в березні. Для гумориста це друга дитина, в нього вже є донька від попереднього шлюбу.

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