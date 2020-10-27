Пісня дочекалася свого моменту: Сергій Бабкін про новий кліп та коронавірус

16 жовтня відбулася прем’єра кліпу українського музиканта, актора і учасника гурту 5’nizza Сергія Бабкіна на пісню Де би я – одного з головних хітів української музики за останні роки. Сергій і його дружина Сніжана розповіли Фактам ICTV про те, чому презентували кліп саме зараз і як перехворіли на коронавірус.

– Нещодавно ви перехворіли на коронавірус. Як почуваєтесь зараз?

Сергій: Найскладнішими були перші чотири дні. Я відчув на собі увесь спектр емоцій: і температуру сорок, і відчуття, ніби мозок відокремився від черепної коробки. У мене вчетверо загусла кров, а Сніжана перестала відчувати смак і запах. Я вважаю, що вірус зачіпає людину саме у той момент, коли їй треба пригальмувати і подумати.

– Ваші діти не перехворіли на вірус?

Сніжана: Діти були з нашими батьками, ми постійно дзвонили їм по відеозв’язку. Ще давно у нашого старшого сина була двостороння пневмонія, і він лежав в полікліниці. Можливо, він перехворів ще тоді.

– Коли ви відчули симптоми?

Сніжана: Це був День незалежності. Коли ми поверталися до Києва, то ще в літаку я зрозуміла, що щось не так з моїм станом. За годину до того, як прийшли результати тесту на коронавірус, у Сергія різко піднялася температура.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 16 Окт 2020 в 2:18 PDT

– У вас вийшов кліп на трек Де би я. Презентація теж відклалася через вірус?

Сергій: Зовсім ні. Ця пісня абсолютно переломна, вона почала нову епоху в моїй кар’єрі. Зараз вона дочекалася свого моменту. Коли Київстар взяли пісню для реклами, було зроблено так багато красивих кадрів, що нам запропонували зняти кліп.

– Карантин і відміна концертів позначилися на фінансах? Сергій: Звичайно. Я зіграв єдиний квартирник в Харкові на відкритому повітрі, дотримуючись усіх обмежень, і після цього знову відмінили усі заходи. Але ми стали активнішими в соціальних мережах і відіграли 20-річчя 5’nizza. Планувалися концерти ще у багатьох містах, але доки це все переноситься.

– Яку пораду ви можете дати парам, щоб зберегти почуття на довгі роки?

Сергій: Колись я перемикав канали телевізора і натрапив на вінчання пари баптистів. І тоді наречений вимовив фразу: З цієї миті я помер для себе. Моє життя – це ти. Напевно, в цьому і весь сенс.

Фото: Instagram

Валерія Черненко, Юлія Бугайова