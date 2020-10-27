Шоу Холостячка на СТБ – що лишилося за кадром (ФОТО)

Шоу Холостячка на СТБ стартувало 23 жовтня. Головною героїнею стала актриса театру і кіно Ксенія Мішина.

На першій вечірці відбулося перше знайомство з 16 учасниками реаліті. Однак заповітну бутоньєрку отримали лише 12 чоловіків.

Під час першої зустрічі учасники намагалися вразити холостячку. Хтось дарував величезні букети, хтось підготував презенти синові Ксенії Платону.

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Хоча були і ті, хто неприємно здивував. Один з учасників приїхав без квітів, а винуватим у цьому зробив кур’єра, який не встиг їх доставити. А ось в одного учасника, який є майстром з пікапу, було понад 300 жінок.

Факти ICTV публікують фото з першої вечірки на шоу Холостячка.



















































































Що залишилося за кадром: фото з першої вечірки на шоу Холостячка / 21 фотографий

Шоу Холостячка на СТБ

На телеканалі СТБ стартувало довгоочікуване шоу Холостячка з Ксенією Мішиною. На першій вечірці учасники намагалися вразити головну героїню реаліті, аби отримати заповітну бутоньєрку.

Проте без казусів не обійшлося. Якщо хтось довго готувався до побачення, то дехто приїхав навіть без ромашки в руках.