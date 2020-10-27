Як виглядати свіжо та бадьоро вранці – 6 секретів від Каменських

Українська співачка Настя Каменських розповіла, як їй вдається мати вдалий вигляд вранці. Зірка опублікувала свої секрети, за допомогою яких вона почувається свіжо та бадьоро після пробудження.

Каменських намагається лягати спати до 22.00, адже саме у цей час в організмі виробляється гормон сну. Він допомагає боротися зі стресом та старінням.

Крім того, Настя дотримується таких правил:

випиває норму води до 16.00, щоб вранці на обличчі не було набряків;

використовує зволожувач повітря у будинку;

перед сном затемнює та провітрює спальню;

користується кремом для обличчя за 30 хв до сну;

вранці робить легкий масаж.



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Прем’єра нового кліпу Каменських

Вкінці вересня Настя Каменських випустила новий кліп на композицію Película. Лірик-відео виконане у стилі мексиканського свята El Día de Muertos. Кліп розповідає історію містичного кохання.

Фото: Настя Каменських