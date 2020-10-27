Як виглядати свіжо та бадьоро вранці – 6 секретів від Каменських

Українська співачка Настя Каменських розповіла, як їй вдається мати вдалий вигляд вранці. Зірка опублікувала свої секрети, за допомогою яких вона почувається свіжо та бадьоро після пробудження.
Каменських намагається лягати спати до 22.00, адже саме у цей час в організмі виробляється гормон сну. Він допомагає боротися зі стресом та старінням.
Крім того, Настя дотримується таких правил:
- випиває норму води до 16.00, щоб вранці на обличчі не було набряків;
- використовує зволожувач повітря у будинку;
- перед сном затемнює та провітрює спальню;
- користується кремом для обличчя за 30 хв до сну;
- вранці робить легкий масаж.
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Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей ???? ⠀ ✔️ Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00) ???? Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом ⠀ ✔️ Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была ????) я выпиваю свою норму воды до 16:00. Потом за несколько часов перед сном можно сделать максимум ещё пару глотков ⠀ ✔️ В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно ⠀ ✔️ Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Включённые отопление делает воздух сухим, поэтому в идеале лучше иметь увлажнитель ⠀ ✔️ Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо ???? ⠀ ✔️ После пробуждения делаю легкий массаж лица (технику можно найти в интернете). Уделяйте массажу хотя бы 5 минут с утра – от него лицо сразу «пробуждается». ???? ⠀ Соблюдаете ли вы все из этих правил? И есть ли у вас свои секреты для свежего личика утром?
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Прем’єра нового кліпу Каменських
Вкінці вересня Настя Каменських випустила новий кліп на композицію Película. Лірик-відео виконане у стилі мексиканського свята El Día de Muertos. Кліп розповідає історію містичного кохання.
Фото: Настя Каменських