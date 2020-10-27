Сергій Жигунов оголосив про друге розлучення з дружиною, актрисою Вірою Новіковою.
Актор опублікував фото свідоцтва про розірвання шлюбу, однак точна дата прихована.
– Нехай полежить тут , – підписав фото Жигунов.
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Російські журналісти кажуть, що у Сергія новий роман – з журналісткою і кінопродюсером Вікторією Ворожбит, яка дуже схожа на Анастасію Заворотнюк.
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Никуда не пропала, просто кое-что происходит и занимает 100 % времени и столько же душевных сил. И лучше бы оно не происходило ????????♀️ на днях расскажу. Любовь и поддержка близких даёт мне силы. Все переживем ❤️ Пусть у вас будет лучше. Всем терпения и добра ❤️
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Работы столько, что самолёт в лето улетает через час без меня ????????♀️ Настроение «интроверт», сегодня я в домике ) Вдруг так счастливо совпало, что у вас лето и есть свободное время, отдохните за меня немного, пожалуйста ???????????? Всем добра, любви и котиков. Ваш #бессмертныйпони????
Їх неодноразово помічали разом, а судячи з фото одних і тих же локацій в Instagram, карантин вони вже проводили один з одним.
Однак наразі пара офіційно нічого не коментувала.
Перше розлучення Жигунова
Сергій Жигунов і Віра Новікова прожили 22 роки до того моменту, як вирішили розлучитися вперше – у 2007 році. Тоді Сергію приписували роман з колегою по серіалу Моя прекрасна няня Анастасією Заворотнюк.
Однак через два роки Сергій і Віра зійшлися і знову вирішили одружитися.