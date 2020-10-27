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Заради копії Заворотнюк: Сергій Жигунов вдруге розлучився з Вірою Новіковою

Сергій Жигунов оголосив про друге розлучення з дружиною, актрисою Вірою Новіковою.

Актор опублікував фото свідоцтва про розірвання шлюбу, однак точна дата прихована.

– Нехай полежить тут , – підписав фото Жигунов.

 

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Пусть полежит здесь

Допис, поширений Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Російські журналісти кажуть, що у Сергія новий роман – з журналісткою і кінопродюсером Вікторією Ворожбит, яка дуже схожа на Анастасію Заворотнюк.

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Їх неодноразово помічали разом, а судячи з фото одних і тих же локацій в Instagram, карантин вони вже проводили один з одним.

Однак наразі пара офіційно нічого не коментувала.

Перше розлучення Жигунова

Сергій Жигунов і Віра Новікова прожили 22 роки до того моменту, як вирішили розлучитися вперше – у 2007 році. Тоді Сергію приписували роман з колегою по серіалу Моя прекрасна няня Анастасією Заворотнюк.

Однак через два роки Сергій і Віра зійшлися і знову вирішили одружитися.

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