Американська популярна співачка Гвен Стефані та її бойфренд Блейк Шелтон оголосили про заручини.

– Привіт, Гвен, дякую, що врятувала мій 2020 рік та решту життя. Я тебе кохаю. Я почув ТАК! – заявив Блейк Шелтон

Також пара опублікувала фотографію, на якій вони цілуються в каплиці, а Гвен демонструє на камеру подаровану нареченим каблучку.

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Гвен і Блейк познайомилися у 2014 році на зйомках шоу Голос. Романтичні стосунки пара почала у 2015 році.

Для Гвен Стефані це буде другий шлюб. Раніше вона була одружена з британським музикантом Гевіном Россдейлом. Вони виховують трьох синів.

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