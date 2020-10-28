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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Врятувала 2020: 51-річна Гвен Стефані зібралася під вінець

Американська популярна співачка Гвен Стефані та її  бойфренд Блейк Шелтон оголосили про заручини.

– Привіт, Гвен, дякую, що врятувала мій 2020 рік та решту життя. Я тебе кохаю. Я почув ТАК! – заявив Блейк Шелтон

Також пара опублікувала фотографію, на якій вони цілуються в каплиці, а Гвен демонструє на камеру подаровану нареченим каблучку.

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Гвен і Блейк познайомилися у 2014 році на зйомках шоу Голос. Романтичні стосунки пара почала у 2015 році.

Для Гвен Стефані це буде другий шлюб. Раніше вона була одружена з британським музикантом Гевіном Россдейлом. Вони виховують трьох синів.

 

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Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020… And the rest of my life.. I love you. I heard a YES!

Публикация от Blake Shelton (@blakeshelton)

Дункан Лоуренс заручився

Співак Дункан Лоуренс, який у 2019 році переміг на Євробаченні від Нідерландів, заручився.

Йому зробив пропозицію його хлопець, автор пісень Джордан Гарфілд.

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