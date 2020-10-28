Американська популярна співачка Гвен Стефані та її бойфренд Блейк Шелтон оголосили про заручини.
– Привіт, Гвен, дякую, що врятувала мій 2020 рік та решту життя. Я тебе кохаю. Я почув ТАК! – заявив Блейк Шелтон
Також пара опублікувала фотографію, на якій вони цілуються в каплиці, а Гвен демонструє на камеру подаровану нареченим каблучку.
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Гвен і Блейк познайомилися у 2014 році на зйомках шоу Голос. Романтичні стосунки пара почала у 2015 році.
Для Гвен Стефані це буде другий шлюб. Раніше вона була одружена з британським музикантом Гевіном Россдейлом. Вони виховують трьох синів.
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Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020… And the rest of my life.. I love you. I heard a YES!
Дункан Лоуренс заручився
Співак Дункан Лоуренс, який у 2019 році переміг на Євробаченні від Нідерландів, заручився.
Йому зробив пропозицію його хлопець, автор пісень Джордан Гарфілд.