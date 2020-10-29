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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Акторка Скарлет Йоханссон вийшла заміж

Голівудська акторка Скарлет Йоханссон вийшла заміж за коміка Коліна Йоста.

Весільна церемонія пройшла в інтимній атмосфері, серед гостей були присутні лише близькі друзі та родичі.

Колін Йост та Скарлет Йоханссон заручилися у травні 2019 року після двох років знайомства.

Скарлет Йоханссон вийшла заміж за Коліна Йоста

Радісною звісткою поділилася Instagram-сторінка благодійна організація Meals on Wheels America, яка надає допомогу людям похилого віку під час пандемії.

Виявляється, весільним бажанням подружжя став власний фінансовий внесок в розвиток благодійності.

Представники Meals on Wheels America зазначили, що весілля проходило з дотриманням усіх заходів безпеки Covid-19.

Модель Джіджі Хадід вперше стала мамою

В середині вересня відома модель Джіджі Хадід народила дівчинку.

Разом із своїм обранцем Зейном Маліком вона поділилася першими фото зі своєю донькою.

Про те, що модель Джіджі Хадід вагітна, стало відомо навесні 2020 року. Протягом вагітності модель продовжила зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.

Фото: Dreamstime

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