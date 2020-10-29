Популярний український гурт Бумбокс разом з музичним гуртом Крихітка випустили новий кліп на пісню Ангела.

Автором слів та музики став фронтмен Бумбоксу Андрій Хливнюк, у написанні тексту також брала участь солістка Крихітки Олександра Кольцова.

Ангела – це нагадування для усіх авторів, що мистецтво має ставити запитання суспільству та реальності. Інакше воно не матиме цінності.

– Цей кліп потрібно подивитися кілька разів. Щоб зрозуміти всі деталі та сенс, необхідно час від часу ставити ролик на паузу та переглядати знову, – поділився режисер кліпу Стас Гуренко.

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Кліп Бумбокс на пісню ДШ

У жовтні минулого року гурт Бумбокс презентував відеокліп на композицію ДШ, що входить до альбому Таємний код: Рубікон.

За словами режисера, робота над роликом була однією з найскладніших у його кар’єрі, адже пісня ДШ – дуже сильна за змістом.

Фото: Бумбокс