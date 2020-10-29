PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Маленька магія: Khayat показав кліп на пісню Темно

Український співак Khayat представив кліп на пісню Темно, яка стала першим синглом з майбутнього альбому виконавця. Прем’єра платівки очікується навесні 2021 року.

Режисером відео став кліпмейкер DVIZHON (Юрій Двіжон).

Ролик покликаний передати емоційний стан співака. Люстра у кліпі – символ, за допомогою якої герой освітлює своє життя.

Читайте: За допомогою музики закликали людей залишатися вдома – гурт TVORCHI

Khayat розповів, що він під час створення пісень намагається їх візуалізувати.

– Зйомки кліпу це завжди маленька магія, адже всі картинки, що створювались у твоїй голові при створенні пісні, нарешті оживають, – зазначив Khayat.

Крім того, Khayat виступив стилістом кліпу, а один з образів створив дизайнер Іван Фролов.

Аlyona Alyona та Fatbelly випустили спільний кліп

Популярна українська реперка Аlyona Alyona випустила кліп на пісню Rayon. Трек записаний у дуеті з музикантом Fatbelly.

Головна тема нової пісні – рідний район, у якому ти знаєш ледь не кожну піщинку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка