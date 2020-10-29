Український співак Khayat представив кліп на пісню Темно, яка стала першим синглом з майбутнього альбому виконавця. Прем’єра платівки очікується навесні 2021 року.

Режисером відео став кліпмейкер DVIZHON (Юрій Двіжон).

Ролик покликаний передати емоційний стан співака. Люстра у кліпі – символ, за допомогою якої герой освітлює своє життя.

Читайте: За допомогою музики закликали людей залишатися вдома – гурт TVORCHI

Khayat розповів, що він під час створення пісень намагається їх візуалізувати.

– Зйомки кліпу це завжди маленька магія, адже всі картинки, що створювались у твоїй голові при створенні пісні, нарешті оживають, – зазначив Khayat.

Крім того, Khayat виступив стилістом кліпу, а один з образів створив дизайнер Іван Фролов.

Аlyona Alyona та Fatbelly випустили спільний кліп