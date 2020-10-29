Шоу Холостячка 2020 на СТБ – що буде в другому випуску (ФОТО)

Новий випуск шоу Холостячка вийде на СТБ 30 жовтня. Головна героїня Ксенія Мішина продовжить знайомитися з чоловіками, які на першій вечірці отримали бутоньєрку.

Які саме приємні та не дуже сюрпризи чекають Мішину у новому випуску – розповідають Факти ICTV.

Читайте: Хто боротиметься за серце Мішиної: біографії 12 учасників Холостячки

Ведучий Григорій Решетнік запропонує чоловікам підготувати презентації з ідеями романтичного побачення. Холостячка може вибрати тільки три побачення, які найбільше її зацікавлять.

– Це дуже складний момент насамперед тому, що я повинна обрати тільки три. Я думаю, що все буде дуже красиво, романтично, мені дуже хочеться почуватися себе жінкою, – розповідає Ксенія Мішина.

Так, їй належить дізнатися, яким може бути ідеальне побачення та розкрити секрет десерту від мішленівського кухаря. А також, хто першим роздягне Ксенію і занурить її в атмосферу фільму 50 відтінків сірого.

Конкуренція між чоловіками зростає. Один з конфліктів закінчиться бійкою. Не обійдеться і без обману. Один з учасників одноосібно заволодіє увагою холостячки.



















Побачення у стилі 50 відтінків сірого та бійка: що чекає Мішину у новому випуску Холостячки / 5 фотографий

Шоу Холостячка на СТБ

На телеканалі СТБ стартувало довгоочікуване шоу Холостячка з Ксенією Мішиною. На першій вечірці учасники намагалися вразити головну героїню реаліті, аби отримати заповітну бутоньєрку.

Проте без казусів не обійшлося. Якщо хтось довго готувався до побачення, то дехто приїхав навіть без ромашки в руках.