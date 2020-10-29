Розлучення Харламова та Асмус: хто був ініціатором і які статки ділять

Популярний російський комік та шоумен Гарік Харламов сьогодні офіційно розлучився з актрисою Христиною Асмус.

На засідання суду пара не з’явилася – їхні інтереси представляли адвокати. Саме вони повідомили, що розірвати стосунки захотіла Христина. Гарік був проти такого рішення і хотів налагодити стосунки.

– Найближчі кілька місяців ми збираємося мирно закінчити переговори щодо поділу майна.

За рішенням судді, спільна донька пари Анастасія буде жити з мамою. Статки шоумена оцінюють у $2,9 млн.

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Розлучення Харламова та Асмус

У липні цього року стало відомо про розлучення Христини Асмус та Гаріка Харламова. Про це подружжя повідомило на своїх сторінках у Instagram.

За їхніми словами, почуття ослабли і вони зовсім різні. Зіркова пара вступила у шлюб ще у 2013 році, а через рік у них народилася донька.

Фото: Христина Асмус