Компанія Universal Pictures опублікувала новий тизер 12-го фільму легендарної кінофраншизи Хеловін вбиває.
Головну роль зіграла Джеймі Лі Кертіс. Її героїні Лорі Строуд доведеться знову зустрітися з маніяком-вбивцею Майклом Маєрсом у виконанні Ніка Касла.
Режисером стрічки виступив Девід Гордон Грін.
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Через пандемії коронавірусу прем’єру фільму довелося перенести, вона відбудеться 15 жовтня 2021 року.
Франшизу фільму жахів Хеловін запустили у1978 році, з тих пір також неодноразово виходили рімейки та перезапуски.
Фінальна частина вийде у 2022 році під назвою Хеловін закінчується.
Моторошні пригоди Сабріни – перший трейлер
Netflix опублікував перший тизер четвертого сезону серіалу Моторошні пригоди Сабріни. До слова цей сезон, в якому вісім епізодів, станемо фінальним для серіалу.
Серіал з’явиться на стрімінговом сервісі напередодні Нового року – 31 грудня.