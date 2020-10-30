Компанія Universal Pictures опублікувала новий тизер 12-го фільму легендарної кінофраншизи Хеловін вбиває.

Головну роль зіграла Джеймі Лі Кертіс. Її героїні Лорі Строуд доведеться знову зустрітися з маніяком-вбивцею Майклом Маєрсом у виконанні Ніка Касла.

Режисером стрічки виступив Девід Гордон Грін.

Читайте: Прем’єри осені 2020 на Netflix: що подивитися

Через пандемії коронавірусу прем’єру фільму довелося перенести, вона відбудеться 15 жовтня 2021 року.

Франшизу фільму жахів Хеловін запустили у1978 році, з тих пір також неодноразово виходили рімейки та перезапуски.

Фінальна частина вийде у 2022 році під назвою Хеловін закінчується.

Моторошні пригоди Сабріни – перший трейлер