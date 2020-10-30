PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Хеловін вбиває – вийшов новий тизер легендарного фільму жахів

Компанія Universal Pictures опублікувала новий тизер 12-го фільму легендарної кінофраншизи Хеловін вбиває.

Головну роль зіграла Джеймі Лі Кертіс. Її героїні Лорі Строуд доведеться знову зустрітися з маніяком-вбивцею Майклом Маєрсом у виконанні Ніка Касла.

Режисером стрічки виступив Девід Гордон Грін.

Читайте:  Прем’єри осені 2020 на Netflix: що подивитися

Через пандемії коронавірусу прем’єру фільму довелося перенести, вона відбудеться 15 жовтня 2021 року.

Франшизу фільму жахів Хеловін запустили у1978 році, з тих пір також неодноразово виходили рімейки та перезапуски.

Фінальна частина вийде у 2022 році під назвою Хеловін закінчується.

Моторошні пригоди Сабріни – перший трейлер

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка