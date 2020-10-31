У другому випуску Холостячки на СТБ головна героїня Ксенія Мішина побувала на трьох незабутніх побаченнях з учасниками, яких вона вибирала фактично наосліп.

Чоловіки приготували презентації з ідеями романтичного побачення, а їй потрібно було вибрати тільки три, не знаючи, хто ж автор.

Перший щасливчик – Андрій Рибак, який запропонував побачення в стилі фільму 50 відтінків сірого. Однак ні політ на вертольоті, ні романтична вечерю, ні сюрприз, який Андрій вручив, вставши на коліно, не переконали Ксенію – бутоньєрку він не отримав.

Друге побачення пройшло з Євгеном Ковтуненком. Удвох вони готували пасту з морепродуктами, а потім – вечеря на даху з видом на нічне місто. Женя в результаті отримав бутоньєрку.

А з третім все пішло не так – воно мало бути у Ігоря, а відбулося у Назара. Він перехопив Ксенію на шляху до вокзалу, тобто фактично вкрав.

Було і групове побачення – на полігоні. Це було справжнє протистояння, але переможець отримав цінну винагороду – більше часу на індивідуальне спілкування з Ксенією. Найсильнішим та найспритнішим виявився Сергій.

Уже під час церемонії холостячка дізналася про бійку Артема і Сергія, але вони обидва отримали бутоньєрки.

Проект після другого ефіру залишив Володимир Оксамитний. Ксенія сказала, що не відчула уваги та інтересу з його боку.

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Старт Холостячки на СТБ

Перший випуск шоу Холостячка на СТБ вийшов 23 жовтня. На першій вечірці Ксенія Мішина познайомилася з 16 учасниками реаліті, проте заповітну бутоньєрку отримали лише 12 чоловіків.

Вони намагалися вразити холостячку. Хтось дарував величезні букети, проте були і неприємні казуси.