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Хлопчик чи дівчинка? Подружжя Решетніків розповіло, на кого чекає

Український телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною розповіли, на кого чекають зовсім скоро.

Сім’я вже виховує двох хлопчиків, а згодом їхні лави поповнить третій!

Таємницю подружжя привідкрило у 1 випуску ток-шоу Як вийти заміж.

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Гостем програми також став Холостяк 6-го сезону і тренер проекту Зважені та щасливі – Іраклі Макацарія. Він привітав подружжя і майбутніх багатодітних батьків.

Про те, що Григорій Решетнік втретє стане батьком, стало відомо на початку липня. Про це він написав у своєму Instagram, підписавши Нас не зупинити.

У Григорія та Христини вже є два сини – Дмитро та Іван. Новонародженого хлопчика подружжя чекає взимку.

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