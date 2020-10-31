Шон Коннері помер: топ-5 фільмів із актором, крім Джеймса Бонда

Голлівуд переживає траур після смерті легендарного актора Шона Коннері.

Рано в суботу, 31 жовтня, було підтверджено, що кінозірка, найвідоміша за роллю Джеймса Бонда, помер у віці 90 років.

Коннері, крім популярної франшизи, зіграв ще у багатьох чудових фільмах, а премію Оскар отримав за роль ірландського поліцейського у фільмі Недоторкані.

Після смерті Шона Коннері згадуємо його найкращі фільми.

Недоторкані (1987)

Сер Шон отримав єдиний Оскар у кар’єрі за найкращу чоловічу роль другого плану, зігравши у фільмі Брайана Де Пальми Недоторкані.

Кіно розповідає справжню історію про те, як федеральний агент Еліот Несс (Кевін Костнер) зібрав команду, щоб знищити гангстера Аль Капоне. Коннері грає Джиммі Малоуна, ірландсько-американського поліцейського, який переконує Несса, що єдиний спосіб перемогти бандитів Капоне – це боротися брудно.

Індіана Джонс та останній хрестовий похід (1989)

У цьому фільмі режисера Стівена Спілберга археолог-авантюрист (Гаррісон Форд) об’єднує зусилля зі своїм батьком (Коннері), щоб перешкодити нацистам отримати в руки Святий Грааль.

Шкода, що Коннері і Форд не знімалися більше разом, оскільки вони створюють чарівну команду.

Людина, що хотіла стати королем (1975)

У цьому розважальному пригодницькому фільмі Джона Хастона можна спостерігати за виграшною комбінацією акторів Коннері та Майкла Кейна.

Ця адаптація повісті Редьярда Кіплінга, у центрі якої двоє колишніх британських солдатів, які вирушили в пригоду до Індії XIX століття.

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Пагорб (1965)

Пагорб – найкраща співпраця Коннері з режисером Сідні Люметом. Цей фільм – напружена військова драма про британську військову в’язницю, яка діяла Північній Африці під час Другої світової війни. Коннері грає Джо Робертса, колишнього сержанта ескадрильї, засудженого за напад на командира.

Скеля (1996)

Бойовик Майкла Бея, дія якого розгортається на острові Алькатрас, окупованому терористами, які вкрали особливо небезпечну хімічну зброю. Коннері грає Мейсона, екс-шахрая, єдиного в’язня, який коли-небудь тікав із острівної в’язниці.