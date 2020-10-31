Британські вчені з компанії Broadbandchoices в рамках проекту Наука страху провели дослідження, за результатами якого назвали найстрашніший фільм жахів в історії кінематографа.

У дослідженнях брали участь 50 осіб різного віку. Учасникам запропонували переглянути понад 100 годин страшних фільмів. У цей час їм вимірювали пульс. Картини для перегляду обирали з найбільшим рейтингом за версією IMDB, Rotten Tomatoes і Reddit.

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Перше місце зайняв фільм Сіністер, друге – Астрал, а третє – Закляття. Також у в топ-10 увійшла і друга частина Закляття.

Сіністер (2012)

Фільм знятий режисером Скоттом Дерріксон. У ньому розповідається історія письменника, який разом з сім’єю переїхав до будинку, де сталося масове вбивство. На горищі головний герой знайшов старі плівки, які можуть допомогти розкрити таємницю цього вбивства. До кінця стрічки глядач не знає, що сталося насправді.

Дослідження показали, що під час перегляду пульс у глядачів піднімався до 86 ударів на хвилину.

Астрал (2010)

Родина з трьома дітьми переїжджає у новий будинок. Незабаром там починаються відбуватися дивні речі: чути різні звуки, рухаються предмети. Потім різко впадає в кому один із синів. Що стало причиною цього?

Під час перегляду Астралу у глядачів був зафіксований пульсу у 133 удари.

Закляття (2013)

Сюжет фільму розгортається у 70-х роках у штаті Род-Айленд (США). Роджер і Керолін Перон виховують п’ять дочок. Сім’я переїжджає в новий будинок, в якому одразу починають відбуватися дивні речі. Однак з часом привиди починають калічити жителей будинку.

Реінкарнація (2018)

У фільмі розповідається історія Енні та її сім’ї. Її мати вмирає і залишає у спадок великий будинок, в який Енні зі своєю родиною з часом перебирається. Головна героїня починає чітко відчувати присутність когось стороннього у будинку. З кожним днем ​​Енні дізнається жахливі секрети особняка матері.

Паранормальне явище (2007)

Картина знята в псевдодокументальному стилі. Дії фільму відбуваються з молодою парою Кеті та Міком, які зовсім недавно переїхали у новий двоповерховий будинок. Через два тижні там починають відбуватися дивні речі. Екстрасенси і містики не можуть допомогти парі, тому вони вирішують самостійно боротися з паранормальними явищами.

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