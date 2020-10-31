З кожним роком свято Хеловіна стає все більш популярним. Вигадувати собі новий незвичний образ на 31 жовтня вже по-троху стає традицією.

Особливо її полюбили зірки. Вони публікують фото у своїх соцмережах та розповідають фанам, як святкують наймоторошніший день року.

Ми зібрали підбірку найяскравіших образів від зірок на Хеловін 2020.

Телеведуча Леся Нікітюк обрала для Хеловіну чорну сукню і доповнила образ вінком з квітів.

Переглянути цей допис в Instagram ???????????? #halloween2020 Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 31 Жов 2020 р. о 11:06 PDT

А от Потап перевтілився на вампіра, а Настя Каменських склала йому прекрасну пару.

Також образ вампіра на себе приміряв американський актор Джиммі Феллон.

Третім вампіров став Девід Бекхем.

Переглянути цей допис в Instagram Happy Halloween ???? #HarperSeven Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 31 Жов 2020 р. о 3:29 PDT

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Акторка Дженніфер Гарнер зробила з себе “найулюбленіше емоджи”.

Своїм образом на Хеловін також поділилась англійська акторка Кейт Бекінсейл.

Щасливого Хеловіну своїм підписникам також побажала співачка Дуа Ліпа.

А от українська акторка Ксенія Мішина порадувала шанувальників “хорор фільмом”.

Не оминула свято і Кім Кардашян. Вона виставила відео з “логова” павука.

Цукерки або смерть

У багатьох країнах світу Хеловін символізує не лише закінчення жовтня, а й знакову фразу Trick or treat, що перекладається як Цукерки або смерть.

Як Хеловін пов’язаний з перекладом Trick or treat, коли з’явилася ця солодка традиція та чому це так схоже на українські колядки та щедрівки – читайте у нашому матеріалі.