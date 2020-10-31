З кожним роком свято Хеловіна стає все більш популярним. Вигадувати собі новий незвичний образ на 31 жовтня вже по-троху стає традицією.
Особливо її полюбили зірки. Вони публікують фото у своїх соцмережах та розповідають фанам, як святкують наймоторошніший день року.
Ми зібрали підбірку найяскравіших образів від зірок на Хеловін 2020.
Телеведуча Леся Нікітюк обрала для Хеловіну чорну сукню і доповнила образ вінком з квітів.
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А от Потап перевтілився на вампіра, а Настя Каменських склала йому прекрасну пару.
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«Happy Halloween” Boo from us to u guys ???????? ⠀ Мы очень хотим увидеть и ваши Хеллоунские образы! Отмечайте нас в ваших постах или сторис ????????♂️ а я буду рандомно лайкать и репостить вас себе ???? ⠀ #halloween #halloweenmakeup #halloweencostume #halloween2020
Також образ вампіра на себе приміряв американський актор Джиммі Феллон.
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HAPPY HALLOWEEN. And cheers to avoiding that #MONSTERHANGOVER tomorrow.
Третім вампіров став Девід Бекхем.
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Акторка Дженніфер Гарнер зробила з себе “найулюбленіше емоджи”.
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This Halloween I dressed up as my favorite emoji: ????????????????????????????????????????♥️. Luckily for me, @neutrogena Rapid Wrinkle Repair retinol oil reduces fine lines in a week—deep wrinkles in 4! (Believe it or not, this is a simulation, not real life.) ????♥️♥️♥️ The good news— Rapid Wrinkle Repair would still do the trick if it was! #happyhalloween . ????????????♥️: @fionastiles
Своїм образом на Хеловін також поділилась англійська акторка Кейт Бекінсейл.
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Should ideally have met in primary school, making up for it now. Happy almost Halloween- DON’T DREAM IT,BE IT ???????????? #2kates
Щасливого Хеловіну своїм підписникам також побажала співачка Дуа Ліпа.
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What you’ll see at the end of ur bed tonight if u don’t stream Fever????????????♀️Happy Halloweeeeeeen ????????
А от українська акторка Ксенія Мішина порадувала шанувальників “хорор фільмом”.
Не оминула свято і Кім Кардашян. Вона виставила відео з “логова” павука.
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???????????? Halloween 2020 ???????????? Go to my reels to see the full walkthrough of our home for Halloween
Цукерки або смерть
У багатьох країнах світу Хеловін символізує не лише закінчення жовтня, а й знакову фразу Trick or treat, що перекладається як Цукерки або смерть.
Як Хеловін пов’язаний з перекладом Trick or treat, коли з’явилася ця солодка традиція та чому це так схоже на українські колядки та щедрівки – читайте у нашому матеріалі.