PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Від Потапа та NK до Дуа Ліпи: образи зірок на Хеловін 2020

З кожним роком свято Хеловіна стає все більш популярним. Вигадувати собі новий незвичний образ на 31 жовтня вже по-троху стає традицією.

Особливо її полюбили зірки. Вони публікують фото у своїх соцмережах та розповідають фанам, як святкують наймоторошніший день року.

Ми зібрали підбірку найяскравіших образів від зірок на Хеловін 2020.

Телеведуча Леся Нікітюк обрала для Хеловіну чорну сукню і доповнила образ вінком з квітів.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

???????????? #halloween2020

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

А от Потап перевтілився на вампіра, а Настя Каменських склала йому прекрасну пару.

Також образ вампіра на себе приміряв американський актор Джиммі Феллон.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

HAPPY HALLOWEEN. And cheers to avoiding that #MONSTERHANGOVER tomorrow.

Допис, поширений Jimmy Fallon (@jimmyfallon)

Третім вампіров став Девід Бекхем.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Happy Halloween ???? #HarperSeven

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Читайте: Топ-5 найстрашніших фільмів жахів на Хеловін

Акторка Дженніфер Гарнер зробила з себе “найулюбленіше емоджи”.

Своїм образом на Хеловін також поділилась англійська акторка Кейт Бекінсейл.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Should ideally have met in primary school, making up for it now. Happy almost Halloween- DON’T DREAM IT,BE IT ???????????? #2kates

Допис, поширений Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Щасливого Хеловіну своїм підписникам також побажала співачка Дуа Ліпа.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

What you’ll see at the end of ur bed tonight if u don’t stream Fever????????????‍♀️Happy Halloweeeeeeen ????????

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

А от українська акторка Ксенія Мішина порадувала шанувальників “хорор фільмом”.

Не оминула свято і Кім Кардашян. Вона виставила відео з “логова” павука.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

???????????? Halloween 2020 ???????????? Go to my reels to see the full walkthrough of our home for Halloween

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Цукерки або смерть

У багатьох країнах світу Хеловін символізує не лише закінчення жовтня, а й знакову фразу Trick or treat, що перекладається як Цукерки або смерть.

Як Хеловін пов’язаний з перекладом Trick or treat, коли з’явилася ця солодка традиція та чому це так схоже на українські колядки та щедрівки – читайте у нашому матеріалі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка