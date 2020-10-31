Шон Коннері – знаменитий шотландський актор і продюсер. І хоча він знявся у понад 70 фільмах, найбільшу популярність йому принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.

Однією з найвідоміших його фраз була:

– Я не англієць. Ніколи ним не був і ставати не збираюся. Я – шотландець.

Біографія актора

Народився Шон Коннері в Единбурзі (Шотландія) у 1930 році. Його батько був робітником на фабриці, а мати – прибиральницею. Родина майбутнього актора жила бідно у маленькій квартирці багатоповерхового будинку.

Тому Шон з дитинства добре знав, що таке важка праця. Вранці, поки не почалися шкільні заняття, хлопчик допомагав молочнику розвозити замовлений товар, а після школи підробляв у м’ясній крамниці і на пошті.

У 17 років він вступив до Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Після того, як його комісували, Шон Коннері ким тільки не працював – різноробочим, водієм, рятувальником в басейні і навіть фотомоделлю. Паралельно він захоплювався бодібілдингом в тренажерному залі.

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Потрапити на знімальний майданчик актору вдалося аж наприкінці осені 1956 року. Актор знімався у малобюджетних фільмах: Дороги назад немає, Пекельні водії, Ризикована акція.

Першою вдалою роботою для Шона Коннері став фільм Реквієм для важкоатлета, де йому дісталася роль боксера.

Але шалена популярність прийшла до актора у 1962 році, коли на екрани вийшов фільм Доктор Ноу, де він блискуче зіграв секретного агента 007 – Джеймса Бонда.

Серед інших відомих фільмів за участю Шона Коннері у списку Полювання за Червоним Жовтнем, Індіана Джонс і останній хрестовий похід, а також Скала.

Крім того, у 1988 році Шон Коннері отримав Оскар за кращу роль другого плану у гангстерській драмі Недоторканні. А ще актор тричі ставав лауреатом премії BAFTA і двічі отримував Золотий глобус.

У 2000 році королівський двір присвоїв Шону Коннері лицарський статус. А у серпні 2008 року вийшла друком книга актора Бути шотландцем, у якій він розмірковував про ситуацію в Шотландії, ділився поглядами на історію та життя своєї країни.

Актор Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину про смерть зірки підтвердила його сім’я.