На пост-шоу Як вийти заміж після другого випуску Холостячка на СТБ з Ксенією Мішиною зібралися усі учасники реаліті, зокрема й ті, хто залишив проект.

Наприкінці сьогоднішнього ефіру Ксенія попрощалася з 29-річним фотографом Володимиром Оксамитним, зазначивши, що так і не відчула інтересу з його боку.

Проте, як розповів сам Володимир на пост-шоу, на цей момент у нього уже є кохана.

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– Я закоханий, у мене є стосунки, – сказав він, але у подробиці не вдавався, бо не може цього робити без дозволу своєї дівчини.

Холостячка 2 випуск

У другому випуску Холостячки на СТБ головна героїня Ксенія Мішина побувала на трьох побаченнях з учасниками, яких вона вибирала фактично наосліп.

Під час церемонії троянд Ксенія дізналася про бійку Артема і Сергія, але вони обидва отримали бутоньєрки.

У підсумку після другого ефіру шоу залишив Володимир Оксамитний.