Олександр Немченко помер на 66 році життя у Рівному

У Рівному помер актор 66-річний Олександр Немченко, який зіграв одну з ролей у фільмі У бій ідуть лише старі.

У нього була важка форма діабету, повідомили у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі ім. Миколи Садовського в Facebook.

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– Відійшов у вічність Олександр Немченко, диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця. Немченко був заслуженим артистом України, актором театру і кіно. Також він створив театральну студію при Будинку вчителя. Довгі роки займався народною медициною, – розповіли у театрі.

Біографія Олександра Немченка

В 1975 Немченко закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого.

Бувши студентом другого курсу в 1973 знявся у фільмі Леоніда Бикова У бій ідуть лише старі. Зіграв роль барабанщика другої ”співаючої ескадрильї” Івана Федоровича.

12 років відпрацював у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі ім. М. К. Садовського.

Помер Шон Коннері

У віці 90 років помер шотландський актор Шон Коннері. Сумну новину підтвердила його сім’я. Актор був відомий перш за все за роллю Джеймса Бонда у франшизі.

За десятиліття своєї акторської кар’єри Коннері завоював Оскар, дві премії BAFTA і три Золотих глобуси.

Джерело: Вінницький музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського