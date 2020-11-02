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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Це було не життя: чим хворів Шон Коннері перед смертю

Мішелін Рокбрюн розповіла, що її чоловік Шон Коннері перед смертю страждав від хвороби Альцгеймера.

Вдова американського актора зізналася, що для артиста це було не життя.

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– У нього була деменція, і це позначилося на ньому. Для нього це було не життя. Останнім часом він не міг ясно висловлювати думки. Принаймні він пішов уві сні – тихо, без усілякої метушні, як він і хотів, – розповіла Мішелін Рокбрюн.

Мішелін Рокбрюн та Шон Коннері прожили у шлюбі 45 років.

Мішелін Рокбрюн розповіла про хворобу Шона Коннері перед смертю

Смерть Шона Коннері

Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.

Шон Коннері – знаменитий шотландський актор і продюсер. І хоча він знявся у понад 70 фільмах, найбільшу популярність йому принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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