Американський актор Едді Хассел був застрелений злочинцями під час викрадення його авто у штаті Техас.
Коли правоохоронці отримали сигнал про стрілянину та приїхали на місце події, то знайшли закривавленого Хассела з вогнепальними пораненнями.
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30-річного актора госпіталізували, але лікарі змогли лише констатувати смерть.
Злочинців розшукує поліція.
Едді Хассел для глядачів відомий своїми ролями у телесеріалі Поверхня і в фільмі Дітки в порядку.
Смерть Шона Коннері
Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.
Шотландський актор був відомий перш за все за роллю Джеймса Бонда у франшизі.
Фото: Eddie Hassell
Джерело: USA Today