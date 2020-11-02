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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

У США під час викрадення авто застрелили актора із серіалу Поверхня

Американський актор Едді Хассел був застрелений злочинцями під час викрадення його авто у штаті Техас.

Коли правоохоронці отримали сигнал про стрілянину та приїхали на місце події, то знайшли закривавленого Хассела з вогнепальними пораненнями.

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30-річного актора госпіталізували, але лікарі змогли лише констатувати смерть.

Злочинців розшукує поліція.

Едді Хассел для глядачів відомий своїми ролями у телесеріалі Поверхня і в фільмі Дітки в порядку.

Эдди Хассел

Смерть Шона Коннері

Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.

Шотландський актор був відомий перш за все за роллю Джеймса Бонда у франшизі.

Фото: Eddie Hassell

Джерело: USA Today

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