Кендалл Дженнер – відома супермодель та одна із наймолодших сестер родини Кардашян.

Кендалл завжди відрізнялася від решти сестер: вона була найхудішою та найвищою, що дозволило їй розпочати кар’єру моделі. З дитинства вона була під прицілом об’єктивів, тому перші спроби самоствердитися у світі моди стали більш, ніж успішними.

Зараз модель близько товаришує з не менш відомими сестрами Беллою та Джіджі Хадід. За неофіційною інформацією, Кендалл мала романтичні стосунки з однією із сестер та не приховує своєї бісексуальності.

Кендал Дженнер з’являється у реаліті-шоу Keeping up with the Kardashians, обожнює американський фастфуд, фотографію, а також проводити вечори з друзями за переглядом футбольних матчів.

3 листопада Кендалл Дженнер святкуватиме своє 25-річчя. Факти ICTV публікують п’ять найзвабливіших світлин Кендалл Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram last year’s halloween ???????? Публикация от Kendall (@kendalljenner) 24 Окт 2019 в 11:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram i don’t smoke Публикация от Kendall (@kendalljenner) 24 Июл 2017 в 12:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram listen to momma Публикация от Kendall (@kendalljenner) 4 Авг 2018 в 11:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram w/ @mertalas ???? Публикация от Kendall (@kendalljenner) 19 Июл 2019 в 8:27 PDT

Влітку Факти ICTV публікували добірку гарячих фото Ірини Шейк – одна із найвідоміших моделей зі світовим іменем та російським походженням.

Кендалл Дженнер та Ірина Шейк пов’язує участь на колись найпопулярнішому шоу від світу моди – Victoria Secret.

Фото: kendalljenner