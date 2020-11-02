Кендалл Дженнер – відома супермодель та одна із наймолодших сестер родини Кардашян.
Кендалл завжди відрізнялася від решти сестер: вона була найхудішою та найвищою, що дозволило їй розпочати кар’єру моделі. З дитинства вона була під прицілом об’єктивів, тому перші спроби самоствердитися у світі моди стали більш, ніж успішними.
Зараз модель близько товаришує з не менш відомими сестрами Беллою та Джіджі Хадід. За неофіційною інформацією, Кендалл мала романтичні стосунки з однією із сестер та не приховує своєї бісексуальності.
Кендал Дженнер з’являється у реаліті-шоу Keeping up with the Kardashians, обожнює американський фастфуд, фотографію, а також проводити вечори з друзями за переглядом футбольних матчів.
3 листопада Кендалл Дженнер святкуватиме своє 25-річчя. Факти ICTV публікують п’ять найзвабливіших світлин Кендалл Дженнер.
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“don’t call me babe” happy halloween! GO VOTE!!! me as Pamela Anderson in Barb Wire ???? by my angel @amberasaly
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Влітку Факти ICTV публікували добірку гарячих фото Ірини Шейк – одна із найвідоміших моделей зі світовим іменем та російським походженням.
Кендалл Дженнер та Ірина Шейк пов’язує участь на колись найпопулярнішому шоу від світу моди – Victoria Secret.
Фото: kendalljenner