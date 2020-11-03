Жовтень завершився, а сервіс Spotify зібрав рейтинг найпопулярніших пісень в світі. За місяць стрімінгова компанія набирає 299 мільйонів активних користувачів завдяки своїй унікальній системі рекомендацій, за яку відповідає штучний інтелект, і плейлістам на будь-який смак. Найпопулярніші треки в Youtube і сніппети з мільйонами прослухувань: Факти ICTV показують, як виглядає топ-10 найпопулярніших пісень в Україні і хто їх виконує.
10 місце. Зайняв спільний трек El Problema репера MORGENSHTERN і Тіматі. За 24 години кліп на цей трек став найбільш переглядаємим відео, серед російських артистів.
9 місце. SQWOZ BAB, The First Station з треком АУФ. За словами виконавця треку, Марата, ще до виходу пісня попала в топ-30 українського чарта Shazam.
8 місце. Трек Тіми Білоруських – Окей. Один лише сніппет пісні набрав більше 1,1 мільйонів переглядів в TikTok.
7 місце зайняли російські репери Джиган, Тіматі і Єгор Крід із спільним треком Rolls Royce. За місяць це вже друга колаборація виконавців: до цього вони випустили кліп на пісню Звездопад.
6 місце. Трек Тліє – Bula, SVNV. Зараз трек займає 20 місце на вкладці В Тренді YouTube.
5 місце. Deep End виконавиці Foushee. Трек зібрав більше 4 млн переглядів на YouTube, а також очолив топ чарти Shazam і Apple Music.
4 місце. Бітмейкер Slava Marlow і репер Елджей з треком Злой. Трек також увійшов до нового альбому Слави АРТЕМ. Раніше виконавець випустив ролик, де зізнався, що його справжнє ім’я – Артем Готліб. Також треки Слави займають перші три місця в рейтингу Spotify.
3 місце. Трек Быстро Slava Marlow і MORGENSHTERN – більше 4 млн переглядів на YouTube.
2 місце. Трек Снова я напиваюсь – Slava Marlow – більше 7 млн переглядів на YouTube.
1 місце. По Глазам виконавця Slava Marlow. За місяць Слава набрав 634266 слухачів в Spotify.
Spotify – популярний стрімінговий інтернет-сервіс, який вигадали Даніель Еко і Мартін Лорентсонв Стокгольмі в 2006 році. У липні 2020 офіційно запрацював в Україні, надавши більше 4 млрд плейлістів з музикою українських і міжнародних виконавців.
Юлія Бугайова