Жовтень завершився, а сервіс Spotify зібрав рейтинг найпопулярніших пісень в світі. За місяць стрімінгова компанія набирає 299 мільйонів активних користувачів завдяки своїй унікальній системі рекомендацій, за яку відповідає штучний інтелект, і плейлістам на будь-який смак. Найпопулярніші треки в Youtube і сніппети з мільйонами прослухувань: Факти ICTV показують, як виглядає топ-10 найпопулярніших пісень в Україні і хто їх виконує.

10 місце. Зайняв спільний трек El Problema репера MORGENSHTERN і Тіматі. За 24 години кліп на цей трек став найбільш переглядаємим відео, серед російських артистів.

9 місце. SQWOZ BAB, The First Station з треком АУФ. За словами виконавця треку, Марата, ще до виходу пісня попала в топ-30 українського чарта Shazam.

8 місце. Трек Тіми Білоруських – Окей. Один лише сніппет пісні набрав більше 1,1 мільйонів переглядів в TikTok.

7 місце зайняли російські репери Джиган, Тіматі і Єгор Крід із спільним треком Rolls Royce. За місяць це вже друга колаборація виконавців: до цього вони випустили кліп на пісню Звездопад.

6 місце. Трек Тліє – Bula, SVNV. Зараз трек займає 20 місце на вкладці В Тренді YouTube.

5 місце. Deep End виконавиці Foushee. Трек зібрав більше 4 млн переглядів на YouTube, а також очолив топ чарти Shazam і Apple Music.

4 місце. Бітмейкер Slava Marlow і репер Елджей з треком Злой. Трек також увійшов до нового альбому Слави АРТЕМ. Раніше виконавець випустив ролик, де зізнався, що його справжнє ім’я – Артем Готліб. Також треки Слави займають перші три місця в рейтингу Spotify.

3 місце. Трек Быстро Slava Marlow і MORGENSHTERN – більше 4 млн переглядів на YouTube.

2 місце. Трек Снова я напиваюсь – Slava Marlow – більше 7 млн переглядів на YouTube.

1 місце. По Глазам виконавця Slava Marlow. За місяць Слава набрав 634266 слухачів в Spotify.

Spotify – популярний стрімінговий інтернет-сервіс, який вигадали Даніель Еко і Мартін Лорентсонв Стокгольмі в 2006 році. У липні 2020 офіційно запрацював в Україні, надавши більше 4 млрд плейлістів з музикою українських і міжнародних виконавців.

Юлія Бугайова